L'obscure Kamal de 2003 était le premier SUV d'Alfa Romeo, mais il n'a jamais reçu le feu vert pour la production. Ce n'est qu'en 2016 que la marque italienne a eu son propre SUV, le Stelvio. Puis le Tonale est arrivé en 2022, et l'année prochaine, le Milano intègrera encore la gamme. Cela ne veut pas dire que la future gamme de l'entreprise ne comportera que des modèles de ce segment.

S'adressant à Autocar, Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a déclaré que la Giulia de prochaine génération conserverait le style de la berline. La concurrente milanaise de la BMW Série 3, qui ne sera vendue qu'en tant que véhicule électrique, aura une forme centrée sur l'aérodynamisme. Le patron de la société affirme que "quand on parle d'électrification, on parle d'aérodynamisme, et quand on parle d'aérodynamisme, on parle de Berlina, ou de berline".

Cela dit, Imparato admet que le segment des berlines "souffre". Malgré cela, les dirigeants ne veulent pas qu'Alfa Romeo "devienne une marque de SUV, même si le monde se tourne vers ce type de véhicules". Outre la préparation d'une berline Giulia, des plans sont en cours pour faire revivre la GTV et la Duetto, mais le PDG de la société a refusé de donner plus de détails.

À ce jour, la marque italienne commercialise trois modèles, chacun ayant une variante. Le Tonale est disponible en hybride ou en hybride rechargeable Q4. Puis vient la Giulia et sa déclinaison Quadrifoglio, tout comme le SUV de la marque, le Stelvio. Alfa Romeo espère pouvoir présenter une gamme entièrement électrique d'ici 2027. Selon Jean-Philippe Imparato, cette transition représente vraisemblablement l'évolution la plus rapide pour un constructeur historique.

Galerie: Alfa Romeo Giulia (2025), le rendu de Motor1.com