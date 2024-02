Étonnamment, Chrysler présente le Halcyon, un concept très bas, avec le nez à seulement 10 cm du sol, des portes avant et arrière qui s'ouvrent à 90 degrés et un habitacle sans montant B. La cible ? Anticipez une hypothétique voiture du futur, basée sur la nouvelle plateforme STLA Large et connectée avec les humains sur le plan technologique, grâce à la présence de l'intelligence artificielle.

Base commune

Comme prévu, la plateforme sur laquelle la Chrysler Halcyon a été conçue est la nouvelle STLA Large du groupe Stellantis. La configuration de base est la même sur laquelle sera également basée la prochaine Dodge Charger Daytona électrique.

Tout comme cette dernière, en effet, le concept Halcyon, selon ce que l'entreprise a déclaré lors de cette première phase, est équipé d'une architecture 800 volts. La carrosserie présente également de nombreuses caractéristiques aérodynamiques, notamment un grand passage à l'avant où l'air est dirigé à travers la calandre et sur le capot.

100% autonome

Nous avons dit que l'Halcyon était équipé d'une intelligence artificielle. Selon l'entreprise, en effet, ce grand concept est équipé d'une conduite autonome de niveau 4, grâce au volant et aux pédales entièrement escamotables, permettant au conducteur d'être simplement un passager pendant le trajet.

À cet égard, les fonctionnalités incluent également un mode d'observation des étoiles qui modifie l'opacité du verre supérieur et incline le siège pour permettre de scruter la voûte céleste.

À l'avant, on retrouve également un grand écran transparent de montant en montant, tandis qu'un affichage tête haute plein écran a été inséré pour fournir des informations aux personnes à l'intérieur, qu'elles conduisent ou non. Enfin, l’alimentation du tout est assurée par une batterie lithium-soufre de capacité inconnue.

Chrysler parle de l'Halcyon, affirmant que ce concept utilise largement l'intelligence artificielle pour une expérience de conduite personnalisable, dans laquelle la voiture est capable de se "préparer" à la conduite, en tenant compte de tout, des conditions météorologiques à l'agenda (qui est connecté à la voiture).

La vision de l'entreprise est de créer un lien légitime et personnel entre la voiture et le conducteur. Les scanners biométriques, en effet, sont capables de reconnaître la personne lorsqu'elle s'approche de la voiture et, une fois à l'intérieur, la voiture peut émettre des sons relaxants et tout régler en fonction des dernières préférences.

Chris Feuell, PDG de Chrysler, a commenté :