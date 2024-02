Ce n'est un secret pour personne : les automobiles modernes sont plus complexes que jamais. Par défaut, cela signifie que les techniciens automobiles modernes doivent inspecter, diagnostiquer et réparer une multitude de systèmes en cas de problème. On pourrait penser que le fait de brancher un scanner de codes rend la vie d'un mécanicien plus facile, mais une nouvelle étude révèle le contraire : les mécaniciens souffrent d'un stress considérable. En fait, la moitié d'entre eux souhaitent quitter définitivement le métier.

C'est ce qui ressort d'une étude récente menée par Wrenchway, qui a interrogé des techniciens travaillant dans divers domaines, notamment la réparation automobile et la réparation de moteurs diesel. Un petit échantillon de techniciens travaillant dans des domaines connexes tels que la réparation de carrosseries a été inclus, et l'étude a reçu des commentaires de la part d'étudiants et de directeurs d'ateliers. Wrenchway a posé des questions sur des sujets allant de la rémunération aux congés, en passant par les allocations d'outils, les avantages sociaux, les temps de trajet et les plans de carrière. La question la plus importante était de savoir si les personnes interrogées avaient envisagé de quitter le secteur, ce à quoi 49 % d'entre elles ont répondu par l'affirmative.

D'où vient le mécontentement ? Selon l'étude, le stress lié à la rémunération est le principal facteur. Les exigences physiques et mentales représentent un pourcentage plus faible, suivi par le coût des outils. La mauvaise gestion, le manque de respect et les avantages sociaux sont également des facteurs à prendre en compte. En creusant un peu plus, l'étude a révélé des différences entre les techniciens spécialisés dans l'automobile et ceux qui travaillent sur les moteurs diesel. Soixante pour cent des techniciens automobiles pensent à démissionner, contre 45 % pour les techniciens spécialisés dans les moteurs diesel, mais tous deux désignent le stress lié à la rémunération comme le facteur prédominant.

Cela nous amène à débattre de la question de la rémunération horaire par rapport à la rémunération forfaitaire. En bref, de nombreux ateliers paient leurs employés à un taux fixe par tâche, quelle que soit la durée de celle-ci. Selon l'enquête, il s'agit là d'un point de friction : 65 % des techniciens préféreraient soit un barème horaire direct, soit un barème horaire assorti de primes de production. Dix-neuf pour cent sont favorables à un barème forfaitaire assorti d'une garantie de 40 heures, et seulement 10 % ont déclaré qu'ils voulaient un barème forfaitaire.

Le coût des outils et de la formation a également été pris en compte. Les techniciens doivent généralement payer leurs propres outils, et comme ces investissements dépassent facilement les 10 000 euros, l'étude indique que cela limite les jeunes techniciens désireux de se lancer dans le secteur. Quant aux professionnels confirmés, ils doivent suivre une formation considérable pour se tenir au courant de l'évolution constante des systèmes automobiles. Certains ateliers financent cette formation, d'autres non. Il ne s'agit donc pas d'un domaine où l'on obtient un emploi et où l'on se met simplement au travail. Les techniciens sont largement responsables de l'investissement de leur propre argent dans l'équipement et la formation.

L'enquête brosse un tableau plutôt sombre d'un secteur crucial. Nous avons vérifié les faits par nous-mêmes pour voir si l'expérience anecdotique confirmait les données, et malheureusement, c'est le cas. Tout d'abord, nous n'avons trouvé personne chez les concessionnaires automobiles qui veuille discuter avec nous, qu'il s'agisse de directeurs ou de mécaniciens. Les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus n'ont pas donné leur avis et parlent des temps difficiles que traverse ce secteur. Un mécanicien basé dans le New Jersey, qui travaille depuis huit ans, a confirmé qu'il était sur le point de quitter son emploi, soulignant que le salaire et le stress étaient des facteurs importants.

"Beaucoup d'ateliers privés et de concessionnaires sont comme des portes tournantes pour les techniciens. Ils entrent dans l'entreprise, y restent six à huit mois, puis repartent pour un autre travail".

Ce technicien poursuit en disant que si les mécaniciens trouvent des moyens d'être plus efficaces dans les réparations, le taux forfaitaire est réduit, ce qui revient à diminuer leur salaire. Mais cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Si une réparation prend plus de temps, le mécanicien travaille littéralement gratuitement.

"Ils inventent ces temps de réparation et ne tiennent pas compte de certains endroits, comme la côte Est où la rouille est très présente."

En ce qui concerne la confiance et le respect, nous avons parlé à un marchand d'outils du Sud-Est qui nous a raconté une histoire similaire. Ayant visité des ateliers de réparation et des mécaniciens pendant 10 ans dans le cadre de son travail, il affirme que tout dépend de la manière dont la direction traite ses employés.

"Je dirais que l'enquête est assez exacte, avec 50/50 de volonté de démissionner", dit-il. "Il y a un mauvais concessionnaire que je visite, qui avait 50 techniciens il y a un an et demi et qui n'en a plus que 20 aujourd'hui. Les bons techniciens sont difficiles à trouver et les entreprises qui les respectent les paient bien pour qu'ils restent. Ce concessionnaire facture 320 dollars de l'heure pour la main-d'œuvre, mais pour les "travaux de base" comme les freins ou les changements d'huile, les techniciens gagnent en gros 20 dollars de l'heure."

Du côté de la direction, nous avons discuté avec un propriétaire de petit atelier dans le sud-ouest du Michigan qui nous a confirmé que trouver de bons techniciens était son plus grand défi.

"Un professeur d'une école technique m'a récemment dit que sur une classe de 50 étudiants, seuls trois ou quatre d'entre eux travailleraient dans leur domaine à la fin de leurs études", explique-t-il. "Je dois donc former de jeunes techniciens et constater que beaucoup d'entre eux ne veulent pas travailler dur. Parmi les employés que j'ai trouvés au cours des dix derniers mois environ, plus de la moitié ont quitté l'entreprise pour se lancer dans une activité complètement différente".

La technologie automobile évoluant presque quotidiennement, l'étude et nos entretiens de suivi suggèrent que le monde de la réparation automobile doit lui aussi évoluer. Vous vivez une histoire similaire ? Dites-le-nous dans les commentaires !