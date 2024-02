Chez Toyota, l'avenir n'est pas seulement électrique. Le président Akio Toyoda l'a répété à plusieurs reprises et les projets de la marque elle-même montrent clairement que l'entreprise est engagée sur plusieurs fronts. En effet, outre le développement de nouveaux modèles électriques, Toyota ne renonce pas à l'hydrogène, entendu à la fois comme technologie des piles à combustible et comme véritable carburant pour les moteurs thermiques.

Parallèlement, la marque japonaise s'intéresse aux carburants synthétiques. Et cette approche très diversifiée est bien résumée par les possibles avant-premières de la nouvelle Supra.

Électrique et thermique

Selon le média japonais Best Car, Toyota travaillerait sur deux versions de la nouvelle Supra, l'une 100% électrique et l'autre fonctionnant à l'efuel. Selon les premières informations (non confirmées par l'entreprise), la collaboration entre Toyota et BMW se poursuivra également sur le nouveau modèle, qui sera équipé d'un six cylindres 3.0 mild hybrid pouvant également fonctionner au carburant synthétique.

Toyota Supra Edizione 45° anniversario

Outre l'alimentation, le nouveau moteur devrait passer de 340 ch à 400 ch, et son couplage avec une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte automatique à 8 rapports devrait être confirmé.

D'abord, la version GRMN

Avant de voir la nouvelle Supra, il faudra cependant attendre encore quelques années. En effet, Toyota veut pousser le modèle actuel au plus loin, avec une version GRMN qui arrivera dans les mois à venir.

Toyota Supra GRMN, il render di Motor1.com

Selon certaines prévisions, cette Toyota pourrait recevoir la variante la plus puissante du six cylindres 3.0, qui atteindrait 450 ou 500 ch, bien que les rumeurs les plus récentes parlent d'une puissance de 540 ch, supérieure à celle de la BMW M4 récemment remaniée. En outre, cette version (probablement produite en série limitée) pourrait être associée à une nouvelle transmission à double embrayage à sept rapports.