Passez la nuit à l'hôtel Fuji Speedway et conduisez la Toyota Supra de votre choix

Toyota s'est associé au Fuji Speedway Hotel pour vous permettre de prendre le volant d'une Supra si vous passez la nuit à l'hôtel. Bien que l'hôtel soit situé juste à côté du circuit éponyme, vous ne serez pas autorisé à la conduire sur la piste. Le programme se déroule du 15 janvier au 30 juin de l'année prochaine, et vous pouvez y participer en réservant une suite ou une villa.

Toyota Supra générations à l'hôtel Fuji Speedway

7 Photos

Vous pouvez choisir entre une Supra 2020 réglée par TOM's, équipée d'une transmission automatique ou un modèle 2022 équipé d'une transmission manuelle. Les détenteurs d'un permis de conduire AT uniquement ne seront pas autorisés à conduire le coupé sportif avec le levier de vitesses. Les essais de conduite sont proposés sur la base du premier arrivé, premier servi, avec cinq parcours d'une heure programmés chaque jour.

Un événement encore plus important, baptisé "Supra Winter Festival", aura lieu les 21 et 22 janvier. Il y aura non seulement quelques voitures de l'actuelle génération A90, mais aussi plusieurs modèles antérieurs : une Celica XX 2000GT de 1985, une Supra 2.5GT Twin Turbo Aerotop de 1992 et une Supra A80. Vous pourrez les conduire pendant une demi-heure sur les routes publiques autour de l'hôtel Fuji Speedway.

La Fiat Panda vieillissante reste dans les parages, aux côtés d'un modèle de nouvelle génération

Fiat Panda 4x40° 2023

36 Photos

Lancée en 2011, la Panda de troisième génération est l'une des plus anciennes voitures vendues en Europe. Cependant, Automotive News Europe a appris de Stellantis que Fiat a l'intention de vendre la voiture au moins jusqu'en 2026. Cela pourrait même durer plus longtemps si les réglementations Euro 7 sont retardées. En attendant, une édition spéciale baptisée "Pandina" (petite Panda) est en préparation.

La Panda actuelle coexistera pacifiquement avec un modèle de nouvelle génération prévu pour l'été prochain. Il s'agira d'un véhicule plus grand, probablement appelé New Panda, doté de groupes motopropulseurs hybrides légers et purement électriques. Elle devrait être fabriquée à l'usine de Kragujevac, en Serbie, alors que le modèle actuel provient de l'usine de Pomigliano d'Arco, en Italie.

La nouvelle Panda repose sur l'architecture Smart Car qui a fait ses débuts avec la Citroën ë-C3. La petite voiture française coûte 23 300 euros en version électrique et offre une autonomie de 320 kilomètres. Une version encore moins chère, vendue à moins de 20 000 euros, arrivera au début de 2025 avec une autonomie de 124 miles (200 km) entre deux charges.