L'une des plus anciennes voitures en vente en Europe est certainement aussi l'une des plus charmantes. Nous parlons de la mignonne Fiat Panda, qui existe dans sa version actuelle depuis fin 2011. La petite voiture impressionnante et compétente reçoit maintenant le traitement de l'édition spéciale pour célébrer ses 40 ans depuis le lancement de la version originale à traction intégrale. Cela s'est produit en 1983, environ trois ans après la mise en vente du modèle de première génération (voir ci-dessous).

Connue sous son nom complet de Fiat Panda 4x40° Limited Edition, la voiture est limitée à 1 983 exemplaires pour faire écho à son année de naissance. Depuis, près de 800 000 exemplaires de la version à traction intégrale ont été livrés. Le constructeur automobile mentionne que ce nombre représente environ 10% de toutes les voitures 4x4 du segment A jamais vendues mais en ce qui concerne ce modèle anniversaire, il ne sera vendu qu’en Italie ainsi qu'en France, en Allemagne et en Suisse.

Alors, qu'est-ce qui le rend si spécial? Elle apparaît en tant que Panda Cross avant de recevoir un travail de peinture d’ivoire et des roues bicolores mesurant 15 pouces. Fiat a installé des coques de rétroviseurs noirs puis a peint des logos rouges 4x40° avec la silhouette du modèle d'origine. Il y a aussi un badge 4x40° ornant le montant B pour compléter les ajustements à l'extérieur.

Une durée de vie impressionnante

Quant à l'intérieur, le thème ivoire se poursuit dans l'habitacle où il est combiné avec des doubles coutures rouges et plus de logos 4x40° ainsi que l’année "2023" brodée sur les sièges où les profils latéraux de la Panda 4x4 originale et actuelle ont été reproduits. Fiat mentionne avoir utilisé des tissus recyclés pour les inserts centraux des sièges.

Basée sur le niveau de finition de la Cross, l'édition spéciale est bien équipée avec sa climatisation automatique, des rétroviseurs chauffants et réglables électriquement, des capteurs de stationnement arrière, ainsi que des capteurs de lumière et de pluie. Vous bénéficiez également d'un système d'info-divertissement de sept pouces avec radio DAB et la prise en charge d'Android Auto et d'Apple CarPlay. Le pommeau de levier de vitesses et le volant sont recouverts de cuir et le siège du conducteur est réglable en hauteur.

Selon un rapport publié par Reuters en mars 2022, la Panda actuelle va rester encore quelques années malgré son âge vénérable. Il se dit même qu’elle restera en production à l'usine de Pomigliano, dans le sud de l'Italie, jusqu'en 2026.