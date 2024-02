La marque Honor, qui produit notamment des smartphones pliants, a annoncé son partenariat avec l’éditeur de jeux vidéo français Gameloft, le 15 février dernier. L’objectif de cette collaboration est d’optimiser l'expérience de jeu sur le "HONOR Magic V2 RSR Porsche Design", un téléphone qui ferait presque passer l’iPhone 15 pour une bonne affaire du haut de ses 1 999,90€ minimum.

Les deux entreprises promettent cependant une immersion inédite sur la catégorie des smartphones pliants grâce à une version spécialement optimisée du jeu Asphalt 9: Legends, déjà disponible sur Windows, iOS, Android, Nintendo Switch et les dernières Xbox depuis 2018… Il fera ses débuts avec un gameplay à 120 FPS et offrira une expérience de jeu inégalée d’après Fei Fang, le chef de ligne de produits chez Honor :

"Cette nouvelle collaboration avec Gameloft, qui a pour but d’optimiser l’expérience de jeu sur le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, témoigne de notre engagement à créer la meilleure expérience utilisateur possible sur les smartphones pliants HONOR. En initiant des collaborations qui font progresser l'intégration matérielle et logicielle sur ses appareils pliants, HONOR vise à créer un écosystème capable d’offrir aux utilisateurs la technologie la plus avant-gardiste du marché."

Plus beau et plus puissant

Cette initiative entre les deux entreprises est significative dans l’univers des jeux pour smartphones pliants qui sont, en quelque sorte, la bête noire de ces derniers comme l’a évoqué Henry Pan, le Vice-président du Développement Commercial Mondial OEM chez Gameloft, dans un communiqué :

"L’expérience nous a montré que la recherche d'un design fin et léger dans la conception des smartphones pliants revenait souvent à faire des sacrifices sur les performances et les capacités graphiques, créant ainsi un vide sur le marché dans le domaine du jeu vidéo sur mobile. Mais notre collaboration avec HONOR combine notre expertise dans le développement de jeux sur les appareils mobiles, avec l'expérience de ce dernier dans l'intégration fluide de logiciels et de matériels sur les smartphones pliants, dans le but d’offrir une expérience immersive de premier plan aux joueurs du monde entier avec Asphalt 9: Legends."

Un processeur puissant supportera les 120 FPS qui garantiront des temps de réaction plus rapides pour les joueurs les plus compétitifs qui veulent réaliser des cascades et dépasser leurs concurrents virtuels. Gameloft a également revisité le concept du jeu sur mobile et propose des technologies avancées avec le remplacement des shaders (les programmes informatiques utilisés pour modifier l'apparence d'un objet à l'écran ou sa texture) et les textures physiques assistées par GPU et IA ont été revus, ce qui a permis d’améliorer grandement la qualité visuelle et de rendre le jeu plus réactif. Les joueurs bénéficient dorénavant de graphismes ultra-fluides et d’une expérience renforcée sur le plan auditif et visuel. Alors si vous en avez les moyens, il n’y a plus qu’à…