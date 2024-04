Un turbocompresseur est fondamentalement un ventilateur qui envoie de l'air dans un moteur. Plus d'air signifie plus de carburant, et donc plus de puissance lorsque la bougie d'allumage se déclenche. Le turbo tourne grâce aux gaz d'échappement qui sortent du moteur. Ainsi, plus le régime moteur est élevé, plus le turbo tourne vite. C'est logique, non ?

Cette astucieuse création Lego de Brick Master Builders suit ce principe général, à savoir utiliser l'air forcé pour augmenter la puissance. D'un côté, nous avons un modèle de moteur V6, identifié par les trois pistons jaunes visibles sur chaque V du bloc transparent. Sur un moteur à essence, le turbocompresseur serait monté quelque part près du moteur, avec des tuyaux le reliant aux systèmes d'admission et d'échappement. Ce modèle n'a ni l'un ni l'autre, mais il y a une boîte grise de la taille du moteur, surmontée d'un objet rond et rotatif. Vous l'avez deviné, c'est le turbo.

Comme il s'agit de petites briques qui s'emboîtent les unes dans les autres, certaines libertés sont prises en ce qui concerne la définition d'un turbo. Entre autres, il n'y a pas de gaz d'échappement pour le faire tourner. C'est une dépression qui entre en action, aspirant l'air à travers la boîte pour faire tourner une turbine à l'intérieur. De plus, l'air n'entre pas dans le moteur. Au lieu de cela, la turbine fait tourner un arbre qui, en théorie, est suffisamment puissant pour faire tourner le moteur à lui seul. Mais comme un vrai turbo, ce n'est qu'un complément de puissance. Le Lego V6 doit tourner pour que la magie opère.

Un turbo Lego

Le moteur électrique faisant tourner le moteur, le turbo est mis à contribution. On ne peut s'empêcher de sourire lorsque les sifflements et les bruits commencent à se faire entendre, mais l'arbre du turbo ne change pas le régime du moteur. C'est un essieu ouvert qui fournit toute la puissance, mais une fois qu'il a été réglé, le système maison fonctionne comme prévu. Un actionneur situé sur le boîtier du turbo fait circuler l'air, fait tourner la turbine et les pistons jaunes réagissent en conséquence. Nous ne connaissons pas le régime du moteur, mais il est clair que le turbo fait tourner le moteur plus vite. C'est cool, non ?

Certes, il ne répond pas à la définition traditionnelle d'un turbocompresseur, mais il s'en rapproche assez pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du moteur.