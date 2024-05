Miami regorge de gratte-ciel de prestige. Certains constructeurs automobiles se sont déjà installés à South Beach, avec les résidences haut de gamme d'Aston Martin, de Bentley et de Porsche. Mais un autre constructeur automobile haut de gamme est en train de s'implanter à Miami : Pagani.

Le constructeur automobile italien a publié les premiers rendus de son gratte-ciel résidentiel en collaboration avec le cabinet d'architectes Revuelta et Pagani Arte, une nouvelle division de la société consacrée aux exigences en matière de style de vie et de design d'intérieur. Et ça a l'air chic.

La tour Pagani Residences comptera 28 étages et sera située dans le quartier de North Bay Village à Miami Beach. Elle comprendra 70 espaces de vie orientés vers l'extérieur, comprenant chacun entre deux et quatre chambres à coucher, d'une superficie comprise entre 185 et 306 mètres carrés. Chaque résidence sera dotée de plafonds hauts de 3,3 mètres, d'espaces extérieurs d'une superficie allant jusqu'à 96 mètres carrés, d'un concierge disponible 24 heures sur 24 et d'une promenade de 73 mètres de long sur la baie de Biscayne.

Pour le 1% des propriétaires de Pagani, le penthouse sur le toit offrira une vue à 360 degrés, une piscine privée avec un bain à remous et des plafonds encore plus hauts de 3,9 mètres. Et bien sûr, tous les propriétaires auront accès à des garages privés pour ranger leurs supercars Huayra et Utopia. Une marina est également prévue pour leurs yachts. Pour autant que nous le sachions, Pagani ne fabrique pas de yachts... pour l'instant.

Les propriétaires de Pagani devront donc attendre quelques années. La tour Pagani ne devrait pas ouvrir ses portes avant 2027. Les prix sont fixés à partir de 2,4 millions de dollars (2,2 millions d'euros).