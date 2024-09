La Pagani Utopia se situe à la frontière entre l'art et l'ingénierie. Produite (et déjà vendue) en 99 exemplaires, la dernière création d'Horacio Pagani est un chef-d'œuvre de style, de luxe et de performance, avec un V12 6.0 biturbo non électrifié de 864 ch et 1 100 Nm et un poids de seulement 1 280 kg grâce à l'utilisation massive de matériaux légers.

L'intérieur est également remarquable, car il redéfinit les canons traditionnels des supercars et hypercars contemporaines, avec un style qui mélange l'analogique et le numérique.

Pagani Utopia, le tableau de bord

Lors de la conception de l'intérieur, Pagani a cherché à étudier des formes intemporelles, en s'appuyant également sur les nombreuses suggestions reçues de la part des clients. C'est pourquoi le tableau de bord présente un aspect résolument inhabituel pour les super-sportives modernes, compte tenu de l'absence d'écran d'info-divertissement visible.

Les boutons et les indicateurs analogiques dominent la partie centrale du cockpit, tandis que le levier de vitesse met en valeur les différents leviers qui se trouvent en dessous. Le volant est fabriqué à partir d'un seul bloc d'aluminium, tandis que les sièges en forme de coquille sont recouverts d'un cuir épais.

Le système d'info-divertissement de la Pagani Utopia est toutefois présent, avec une unité principale placée à l'avant de l'habitacle, intégrée à un écran couleur placé devant le conducteur. Cet écran, qui à première vue ressemble à un ordinateur de bord normal, contient plusieurs fonctions clés.

Parmi les principales, on trouve le système de navigation dédié, le contrôle de la pression et de la température des pneus, des informations détaillées sur le groupe motopropulseur et le système audio, qui permet de contrôler le système audio de série.

Bien que des solutions similaires soient déjà présentes dans d'autres supercars et hypercars, la réalisation du système d'info-divertissement de l'Utopia a nécessité un niveau de complexité considérable. Le défi pour Pagani était d'intégrer ces technologies de pointe dans un intérieur aussi exclusif, en redéfinissant l'expérience de conduite pour le client, mais sans sacrifier la praticité et la facilité d'utilisation.

Pagani Utopia, finitions et matériaux

Dans l'habitacle de l'Utopia, les matériaux premium sont nombreux. La présence de plastiques est réduite au minimum, le tableau de bord étant dominé par l'aluminium et les revêtements en cuir de différentes couleurs.

Les sièges de la Pagani Utopia Le levier de vitesse avec les tringleries visibles

La fibre de carbone n'est pas en reste, afin de réduire au maximum le poids, à l'instar de ce qui a été fait pour la carrosserie. Bien entendu, les possibilités de personnalisation ne manquent pas, les clients pouvant choisir des couleurs et des selleries sur mesure pour rendre leur Utopia encore plus spéciale et unique.

Pagani Utopia, l'espace

Comme vous pouvez l'imaginer, l'Utopia n'est pas vraiment conçue pour les longs trajets avec de nombreux bagages. En effet, il n'y a pas de véritable compartiment à bagages et le seul espace disponible se trouve derrière les deux sièges, ce qui permet d'accueillir parfaitement le sac en cuir Pagani fourni avec la voiture.

En revanche, en ce qui concerne le confort, même les passagers de grande taille sont à l'aise, notamment parce que les réglages électriques des sièges (commandés par une commande intégrée au centre du siège) leur permettent de trouver immédiatement la bonne position.