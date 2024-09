La Pagani Zonda a toujours été le rêve de nombreux passionnés d'automobile. Un rêve très cher, rendu encore plus unique par les innombrables personnalisations qui pouvaient être demandées à l'atelier de San Cesario sul Panaro pendant la phase de commande par des clients fortunés, qui pouvaient aller jusqu'à créer de véritables pièces uniques dans certains cas.

C'est précisément le cas de la Pagani Zonda 760 Roadster 'Diamante Verde', peut-être l'une des Zonda les plus uniques de tous les temps, avec une carrosserie entièrement en fibre de carbone peinte en vert émeraude et combinée à des intérieurs en cuir et Alcantara. Une voiture très spéciale qui a récemment été mise en vente sur Mechatronik.de et qui, à toutes fins utiles, pourrait valoir jusqu'à 10 millions d'euros. Voyons à quoi elle ressemble.

Commande à la commission

La Pagani Zonda « Diamante Verde » a été commandée par un riche collectionneur privé de Pagani qui, partant d'un roadster standard, a choisi de porter le concept de personnalisation à un niveau supérieur.

Le projet a été achevé en 2017 et le nom « Diamante Verde » rappelle l'éclat et la rareté du joyau, aussi unique que cette hypercar spéciale et unique.

Mechatronik.de Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde"

Les lignes aérodynamiques et le souci du détail, typiques des créations d'Horacio Pagani, sont ici complétés par un châssis allégé et la peinture vert émeraude choisie pour la carrosserie en fibre de carbone, associée à un intérieur entièrement revêtu de cuir et d'Alcantara avec des surpiqûres vertes contrastées et de nombreux autres détails en composite.

Bien entendu, sous la carrosserie en fibre de carbone vert émeraude se cache le légendaire V12 AMG de 7,3 litres, capable de délivrer plus de 760 ch dans cette configuration spéciale.

Mechatronik.de Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde" Mechatronik.de Mechatronik.de

À vendre en Allemagne

Comme indiqué, la Pagani Zonda 760 Roadster 'Diamante Verde' est actuellement en vente en Allemagne chez le concessionnaire Mechatronik. Le prix est actuellement confidentiel et pour faire une offre concrète, l'agence vous invite à contacter directement votre concessionnaire.