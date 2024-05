Le Cybertruck de Tesla n'a pas fini de faire parler de lui, puisque le spécialiste californien des camping-cars de luxe Living Vehicle vient d'annoncer sa dernière innovation, le CyberTrailer, qui reprend l'esprit du Cybertruck. Cette création high-tech allie le style futuriste du pick-up électrique à des équipements de luxe et à des systèmes intelligents qui rendent les séjours off-road plus agréables. Et elle ne se limite pas aux véhicules électriques.

Plus qu'un simple camping-car de luxe, selon ses créateurs, cette caravane élégante sert également de station de recharge mobile, dotée d'une technologie avancée qui lui permet de s'alimenter elle-même et d'alimenter le véhicule qui la tracte si ce dernier est électrique. La CyberTrailer utilise une combinaison de panneaux solaires avancés et de systèmes de production d'énergie de secours, ce qui permet aux voyageurs intrépides de s'aventurer plus loin que jamais hors réseau.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la CyberTrailer est son système exclusif de production d'eau, qui extrait l'humidité de l'air, associé à des processus avancés de recyclage de l'eau et des déchets. Ces technologies, qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres produits de Living Vehicle, permettent aux propriétaires de prolonger leurs voyages sans avoir besoin de raccordements traditionnels pour l'eau ou les déchets. Cela signifie que les explorateurs peuvent s'aventurer en pleine nature "sans laisser de traces".

Conçue dans un souci de polyvalence, la CyberTrailer est compatible avec toute une gamme de véhicules, des modèles électriques tels que le Tesla Cybertruck, le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1T, aux pick-up classiques d'une demi-tonne à essence et au diesel. Les alternateurs haute puissance des véhicules de remorquage à moteur peuvent également servir de sources d'énergie de secours.

Un patio pliant et une rampe d'accès à la remorque seront également inclus dans le pack, mais ils ne seront probablement pas fournis sans coût supplémentaire. Une tablette Apple iPad est chargée de contrôler la plupart des fonctions de la caravane. Il n'y a pas encore de photos de l'intérieur, mais compte tenu de l'histoire de Living Vehicle dans la construction de camping-cars de luxe, nous nous attendons à un équipement supérieur à la moyenne.

Au fur et à mesure que Living Vehicle se prépare à la production, des spécifications plus détaillées et des images supplémentaires de l'extérieur et de l'intérieur du CyberTrailer seront publiées. À partir de 175 000 dollars (environ 161 000 euros au taux de change actuel), environ 80 % des réservations sont déjà prises et les acheteurs potentiels sont priés d'agir rapidement pour garantir leur place. Un acompte entièrement remboursable de 100 dollars permettra de réserver un CyberTrailer, dont les livraisons devraient débuter en 2025.