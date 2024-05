Tesla a fait les gros titres à la fin de l'année dernière en lançant le Cybertruck. Le constructeur automobile a vanté les performances du pick-up, son PDG Elon Musk affirmant qu'un Cybertruck remorquant une Porsche 911 était plus rapide dans une course de dragster sur un quart de mile qu'une véritable 911. L'entreprise a publié une vidéo censée vérifier cette affirmation, mais de nouvelles preuves révèlent que Tesla n'a pas été sincère quant aux résultats.

MotorTrend s'est procuré un Cybertruck privé et une Porsche 911 Carrera T pour recréer la course. Tesla n'ayant jamais révélé le nom de la 911 utilisée, MotorTrend s'est contenté d'une estimation très approximative pour être aussi précis que possible. La revue a également pris en compte les boîtes de vitesses des voitures et le poids des conducteurs avant de soumettre les deux voitures à six courses de dragster.

Chaque course s'est soldée par la victoire de la Porsche. La première course a été la plus serrée, avec seulement 0,2 seconde d'écart, mais un écart de 0,7 seconde est apparu lors de la dernière course, lorsque la 911 a gagné avec un temps de 12,2 secondes, son meilleur temps. Le Cybertruck a mis 12,9 secondes pour terminer la sixième course. La Tesla a réalisé son meilleur temps au quart de mille dans la première et la quatrième course, soit 12,7 secondes.

La vidéo publiée par Tesla montrant la course a été fortement critiquée, les internautes les plus perspicaces révélant rapidement que la vidéo montrait une course de huit miles. L'ingénieur en chef du pick-up a ensuite révélé que Tesla n'avait jamais tenté de faire une course sur un quart de mile entre les deux véhicules.

Même dans ce cas, Tesla a peut-être un peu menti, mais les résultats sont beaucoup plus proches. Lors de la première confrontation entre les deux véhicules, le Cybertruck a franchi le cap des huit miles en 8,1 secondes. La 911 a mis 8,2 secondes, mais ce n'est pas la course la plus rapide de MT avec la Porsche. Ce fut le cas lors de la dernière course, avec un temps de 7,9 secondes pour la 911. Le Cybertruck a eu besoin de 8,3 secondes.

Musk n'est pas connu pour faire les déclarations les plus précises qui soient et son affirmation selon laquelle le Cybertruck a battu une 911 n'était pas très convaincante. Cependant, les performances du Cybertruck restent impressionnantes, même lorsqu'il s'agit de remorquer un autre véhicule.