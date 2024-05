Ne marchez pas sur les barrières. Et ne touchez à rien, s'il vous plaît ! Tesla est en tournée européenne avec son Cybertruck. La marque présente le puissant véhicule presque comme le Saint Graal, petit spectacle inclus. Peu de nouvelles voitures polarisent autant que le pick-up électrique. C'est pourquoi il est intéressant de voir le Cybertruck en direct.

À mes côtés, l'ami Rainer, propriétaire d'une Tesla Model S, ami de la marque, certains disent même fan d'Elon. Il est enthousiasmé par le puissant géo-triangle et pense qu'il ne manque en fait que des roues carrées pour parfaire l'esthétique. Mais il ne nie pas non plus la taille du Cybertruck. Il faut donc repenser son propre garage, dit-il. Et j'ajouterais : vous pouvez oublier les parkings en toute tranquillité.

Examinons les données clés présentées par Tesla sur place :

Données techniques Tesla Cybertruck (2024) Longueur 5.682 mm Largeur 2.200 mm (avec les rétroviseurs extérieurs rabattus) Hauteur 1.790 mm Poids à vide 3.104 kg Volume de chargement 3.423 litres Roues 20 pouces Garde au sol 433 mm en "mode extraction" Traction Quatre roues motrices Charge remorquable 4.990 kg Vitesse maximale plus de 180 km/h 0-100 km/h 4,1 sec Distance 547 km; 756 km (avec Range Extender) Durée de chargement jusqu'à 206 km en 15 minutes

Comme le montre la prise de charge, le Cybertruck présenté est la version américaine, construite à ce jour à environ 4.000 exemplaires. Mais qui a déjà fait l'objet d'un rappel. Selon la fiche technique, Tesla offre une garantie de base de quatre ans ou 80.000 kilomètres, et de huit ans ou 240.000 km sur la batterie et la chaîne cinématique.

À l'intérieur, le Cybertruck est aussi propre que les autres Tesla, comme la Model 3 récemment remaniée. À part le volant et le grand écran tactile, rien d'autre ne saute aux yeux à l'intérieur. L'écran du cockpit mesure 18,5 pouces, celui de l'arrière 9,4 pouces. Mais comme nous l'avons dit au début, il n'a pas été possible d'essayer les sièges. De l'extérieur, l'espace est généreux.

Et à part ça ? La carrosserie en acier inoxydable ne pardonne pas les empreintes digitales, tant le frunk (coffre à l'avant) que la surface de chargement, qui sont énormes. La visibilité vers l'arrière devrait être plutôt modeste. Les arêtes des portes font honneur à leur nom, mais nous ne parlerions pas d'arêtes vives. Certes, la qualité et la finition peuvent encore être améliorées, mais le Cybertruck n'en est qu'au début de sa production.

Mais la question essentielle est la suivante : le Cybertruck arrivera-t-il en Europe ? Eh bien, Tesla connaîtra parfaitement les conditions d'immatriculation. Un Ford F-150 Lightning, déjà en vente en Norvège et en Suisse, n'est pas beaucoup plus léger. Mais avec une tournée comme celle d'aujourd'hui, on teste l'ambiance parmi les fans de Tesla. Le prix reste également ouvert, car le Cybertruck serait importé des Etats-Unis.

Notre conclusion : il faudra encore attendre un certain temps avant de pouvoir acheter le Cybertruck en Europe. Tesla doit d'abord maîtriser la production. De plus, il y a plus qu'assez de demande aux Etats-Unis qui doit être satisfaite. Il est probable que l'on essaie d'abord d'amener le Cybertruck en Chine. Mais là-bas aussi, il y a déjà de la concurrence sous la forme du BYD Shark.