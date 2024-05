Vous avez probablement entendu parler plus d'une fois du bâtiment A122 de l'usine SEAT dans la Zona Franca de Barcelone. En d'autres termes, il s'agit de l'endroit où SEAT Històrics préserve soigneusement les classiques et l'histoire d'une marque dont l'héritage remonte à sept décennies.

En fait, vous avez probablement vu tout le contenu que nous avons créé sur nos médias sociaux (Instagram et TikTok) lors de notre dernière visite à l'occasion du 40e anniversaire de la SEAT Ibiza. Une journée au cours de laquelle nous avons également pu jeter un coup d'œil dans un coin étrange de la collection « officielle ».

Et malgré ce que les voitures de l'exposition peuvent montrer, chaque voiture est unique et a une histoire et un travail acharné derrière elle. Surtout en ce qui concerne la restauration, une phase qui demande du travail et de l'investissement à parts presque égales. Et si vous ne nous croyez pas, vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo ci-dessous.

La « chambre rouillée » de SEAT Históricos

Ou ce qui revient au même, la zone de rouille, comme le dit Isidre López, responsable de SEAT Históricos, en plaisantant souvent. À nos yeux, il s'agit d'une gigantesque découverte de grange, une zone où des voitures uniques attendent le moment de retrouver leur splendeur d'origine.

« Un petit entrepôt où nous avons un certain nombre de voitures qui attendent leur tour pour être sauvées et reconstruites, afin de faire partie de l'exposition de la collection », explique Isidre, en regardant quelques voitures assez spéciales.

Par exemple, une limousine SEAT 1500 à six places (l'arrière-arrière-grand-père de la SEAT Alhambra), un pick-up 1500 ayant appartenu à la flotte de Telefónica, une 1400 familiale vitrée (dont il ne reste que quatre exemplaires en Espagne) ou l'une des deux 1400 Visites fabriquées, au service des autorités qui se sont rendues à l'usine... et qui a servi de donateur pour celle qui est exposée dans la collection.

En effet, bon nombre des modèles qui apparaissent aujourd'hui comme neufs sous les projecteurs de la salle A122 ont fait l'objet d'importants travaux de restauration.