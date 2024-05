Il y a une vie et un avenir pour Seat. C'est ce qu'a réaffirmé, une fois de plus, Wayne Griffiths, PDG de Seat et de Cupra, dans une interview accordée à Autocar. Les deux marques espagnoles ne se feront pas concurrence, mais s'adresseront à des publics de plus en plus différents.

Ainsi, alors qu'une grande partie de l'attention continuera à être dirigée vers Cupra en raison de la plus grande rentabilité de ses modèles, Wayne Griffiths s'occupera des propositions de Seat, notamment pour les voitures électriques dans les segments les plus compacts.

Le nouveau né de Seat

Les modèles Cupra et Seat "cohabiteront pendant au moins les cinq prochaines années et le feront en parfaite harmonie, car ils ne se gênent pas l'un et 'autre", a déclaré le PDG à Autocar. Dans le même temps, Wayne Griffiths a souligné que Seat se concentrait principalement sur un modèle électrique aux alentours de 20 000 euros.

La Seat électrique "pour le grand public" n'a pas encore de nom ni de date de lancement précise, mais il est probable qu'elle partagera la plateforme sur laquelle la Cupra Raval et la Volkswagen ID.2 seront construites, tout en ayant un look distinctif et, en effet, un prix de catalogue légèrement inférieur aux 25 000-30 000 euros prévus pour ces deux dernières.

Cupra Raval concept

À cet égard, Cupra est le fer de lance du développement de tous les modèles compacts sur une version simplifiée de l'architecture MEB, dont la production aura lieu à l'usine de Martorell à partir de 2026. Dans l'ensemble, la création de ces voitures fait partie d'un méga investissement de 10 milliards d'euros du groupe Volkswagen en Espagne, qui comprend également une nouvelle gigafactory à Valence.

L'heure des changements pour l'Ibiza et l'Arona

Toujours à propos de Seat, le constructeur espagnol se prépare à lancer le restylage de l'Ibiza et de l'Arona dans les mois à venir.

Premières photos des Seat Ibiza et Arona restylées

Les deux voitures les plus vendues de la gamme changeront principalement d'apparence, en adoptant de nouveaux feux LED à l'avant et à l'arrière. L'équipement devrait être mis à jour à la fois en termes de systèmes d'aide à la conduite et de logiciels d'info-divertissement, tandis que parmi les moteurs, nous devrions voir les débuts des versions hybrides légers à essence.