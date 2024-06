L'achat d'un nouveau van auprès d'un spécialiste réputé n'est pas une bonne affaire, mais la qualité est plus que garantie et si vous optez pour les options les plus "abordables", et celles-ci peuvent être compatibles avec vos économies.

C'est le cas d'Hymer et de son Free 540, le modèle le plus abordable de son catalogue, que l'on peut acheter pour 68 316 euros avec deux places de couchage dans un lit double. Si vous avez une famille, l'investissement dépassera les 70 000 euros, car un lit simple supplémentaire coûte 400 euros et un toit relevable coûte 4 055 euros.

Galerie: Camping-car Furgoneta Hymer Free 540

Cette préparation pour camping-car est montée sur un Fiat Ducato de 5,4 mètres de long, équipé d'un moteur diesel 2.2 Multijet de 120 ch et d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Pour ceux qui recherchent plus de performance, des variantes de 140 et 180 ch sont disponibles.

En ce qui concerne le camping-car, la cuisine et la salle de bain sont complètes, donc à part quelques détails que vous pourriez souhaiter inclure, comme un pare-douche en liège (120 euros), il n'y a pas de frais supplémentaires.

Un tuyau de douche est mis à la disposition des occupants pour qu'ils puissent sortir et faire leur toilette lors des journées chaudes. Il est également utile pour se débarrasser du sable si l'on revient de la plage.

Bien entendu, les sièges avant pivotent à 180 degrés pour créer une dînette pratique et confortable à quatre places. L'ameublement et les matériaux utilisés ont été conçus pour offrir une qualité élevée et donc une durabilité exceptionnelle.

Dans notre cas, nous compléterions le Hymer Free 540 avec un chauffage stationnaire au diesel (à partir de 1 475 euros) et un auvent extérieur (à partir de 1 005 euros). Cela nous permettrait de voyager toute l'année et de disposer d'un espace extérieur ombragé.

Le configurateur Hymer, très bien agencé, permet de voir le large éventail d'éléments supplémentaires qui peuvent être ajoutés à ce camping-car, comme c'est le cas pour les marques haut de gamme dans le monde de l'automobile.

Comme mentionné au début, ce modèle peut être acheté pour un peu plus de 68 000 euros. N'hésitez pas à consulter le site Internet d'Hymer et à vous renseigner sur les autres camping-cars proposés, car ils sont nombreux et basés sur d'autres véhicules, tels que le Mercedes-Benz Sprinter.

Source : Hymer