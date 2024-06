Goodyear ajoute une nouvelle version tout-terrain à sa gamme de pneus Cooper Discoverer. Il s'agit du Cooper Discoverer Stronghold AT, disponible en 28 dimensions pour des jantes de 16 à 20 pouces.

Goodyear a conçu ce pneu pour différentes conditions tout-terrain, en dotant le Stronghold AT de rainures larges et ouvertes pour les surfaces molles et de rainures centrales étroites pour la stabilité. Le pneu présente des bords de bande de roulement évidés avec un motif de crochet sur les flancs. Des rebords entre les crampons de la bande de roulement, conçus pour limiter le mouvement de rotation et les déchirures, empêchent les pierres de se coincer entre les crampons.

Le pneu porte également la désignation Three Peak Mountain Snowflake, qui répond aux exigences des normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur en matière d'adhérence sur la neige. Les rainures texturées sur les épaules du pneu aident à s'accrocher à la poudreuse.

Vous pouvez vérifier ici s'il convient à votre véhicule. Le Cooper Discoverer Stronghold AT conviendra à de nombreux modèles populaires tels que le Ford Super Duty, le Jeep Gladiator et d'autres camionnettes et fourgons à usage intensif.