La Fiat Grande Panda ne veut certainement pas se cacher et, après ses débuts en ligne il y a quelques jours, elle continue de voyager sur les routes en attendant le 11 juillet, date à laquelle elle sera officiellement présentée dans ses moindres détails, y compris à l'intérieur. C'est ainsi que l'un des exemplaires a été photographié par un de nos lecteurs, Alberto Boraso, qui nous a envoyé les images que vous trouverez ci-dessous.

Un prototype se caractérise par une livrée rouge, appartenant à la série "RED". Il s'agit d'une organisation dédiée à la lutte contre les problèmes de santé mondiaux qui reçoit un don pour chaque modèle vendu.

Que retenir de ces photos ?

En plus de la nouvelle couleur, qui met mieux en valeur les nervures de la carrosserie, la Fiat Grande Panda que nous vous présentons, ci-dessous, est dotée de jantes en acier blanches, appartenant à la version de base. Le design est volontairement rétro, rappelant ceux de la Panda des années 80 (enfin, il faut le deviner quand même), avec un enjoliveur en croix et l'inscription "Fiat" au centre. Un autre détail qui montre qu'il s'agit d'un niveau d'entrée de gamme est représenté par l'absence de barres de toit.

La Fiat Grande Panda de base (le profil)

Dans plus, on remarque qu'il s'agit de la Fiat Grande Panda électrique, propulsée par le groupe motopropulseur de 113 ch, le même que la Citroën C3 avec laquelle elle partage la plateforme Stellantis Smart Car. Il y aura également des versions hybrides légères, qui arriveront probablement plus tard.

Les photos nous permettent également de donner, quoique partiellement et de loin, un aperçu des intérieurs de la Fiat Grande Panda, caractérisés par deux moniteurs (pour l'instrumentation et l'infodivertissement) insérés dans un seul élément. On retrouve également la poche emblématique devant le passager avant, autre référence à la Panda originale.

La FIat Panda 45 de l'époque

En ce qui concerne les prix, il y a encore d'informations de la part de Fiat, mais on parle dans de nombreux milieux d'une grille de prix inférieure à 25 000 euros pour la version électrique, tandis que l'hybride devrait coûter environ 15 000 euros.