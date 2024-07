Alors que les véhicules tout-terrain à l'ancienne sont désormais une denrée rare, ceux qui décident d'en acquérir un, peuvent vouloir se démarquer encore plus, en rendant leur véhicule aussi original que possible. C'est précisément pour cette raison qu'Ineos Automotive a créé la division Arcane Works, dédiée à la personnalisation de ses modèles.

Un premier exemple de ce que les membres du constructeur britannique peuvent faire s'appelle l'Ineos Grenadier Detour et a fait ses débuts au Goodwood Festival of Speed 2024. Il s'agit d'une version spéciale du tout-terrain britannique, dotée d'une esthétique dédiée et d'un nouveau moteur. Voici tous les détails.

Made in France

Produite à seulement 200 exemplaires, l'Ineos Grenadier Detour sera peinte à la main par des spécialistes et n'utilisera que des matériaux - cuir, cachemire, etc. - provenant de fournisseurs britanniques. Le tout transféré dans l'ancienne usine smart de Hambach (France) où sont assemblés le Grenadier et ses versions pick-up Quartermaster.

Ineos Ineos Grenadier Detour

Le Detour se caractérise tout d'abord par son aspect extérieur, avec de nouvelles jantes forgées de 18 pouces, une calandre redessinée et un choix quasi infini de teintes de carrosserie, depuis celles figurant au tarif jusqu'à celles créées spécifiquement à la demande des clients.

Naturellement, l'intérieur de l'Ineos Grenadier Detour peut également être personnalisé à outrance, avec des revêtements en cuir, en cachemire, des tissus spéciaux et des finitions en divers matériaux tels que l'aluminium. Bien entendu, la seule limite à la personnalisation est l'imagination et votre capacité financière.

Ineos Grenadier Detour, l'intérieur Ineos Grenadier Detour, le logo spécial

En ce qui concerne le moteur sous le capot du Grenadier Detour, le classique BMW 3.0 straight-six est conservé, tant pour l'essence que pour le diesel, le moteur "vert" étant accompagné d'un nouvel échappement personnalisé pour améliorer le son du moteur bavarois. À l'avenir, le V8 de l'Helix pourrait également arriver, comme le prévoient les responsables d'Ineos à nos confrères d'Automotive News, afin d'accroître l'attrait du tout-terrain britannique.

En Angleterre, les prix de l'Ineos Grenadier Detour commencent à 134 100 £ (environ 159 000 euros), bien au-dessus des 80 000 £ (94 000 euros) de l'édition spéciale 1924, actuellement le Grenadier le plus cher de la liste.