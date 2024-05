Le Grenadier d'Ineos est un 4X4 robuste et fiable, doté de peu d'électronique et de beaucoup de mécanique. En bref, il s'agit de l'un des derniers véhicules tout-terrain de type "hardcore". Pour célébrer le centenaire de Belstaff (marque britannique de vêtements) et sa collaboration avec Ineos, une édition spéciale a vu le jour : le Grenadier 1924.

Le nouveau tout-terrain sera disponible dans le monde entier à partir du 26 juin, mais seulement en 1 924 exemplaires, chacun portant un numéro d'édition limité unique et l'insigne du centenaire de Belstaff. Le prix n'a pas encore été annoncé.

Un 4x4 exclusif en termes de couleurs et de revêtements

Depuis son lancement, le Grenadier a collaboré avec la marque Belstaff en proposant deux ensembles de caractéristiques basés sur les vestes Belstaff emblématiques : Trialmaster et Fieldmaster. Le Grenadier 1924 est basé sur le pack phare Fieldmaster et est reconnaissable à l'extérieur par les couleurs contrastées Magic Mushroom et Inky Black, les jantes exclusives bicolores de 17 pouces en alliage noir brillant taillé au diamant et l'habillage de la calandre noir chromé avec des plaques de protection gris foncé à l'avant et à l'arrière.

Chaque Ineos Grenadier 1924 est muni d'une plaque numérotée. Ineos Grenadier 1924

À l'intérieur, chaque Grenadier 1924 présente une finition vert foncé sur le tableau de bord, la console centrale, la console supérieure, l'appareillage de commutation et les panneaux de porte, ainsi qu'un revêtement en cuir noir sur le volant, la poignée du frein à main et la poignée du passager.

Ineos Grenadier 1924, l'intérieur

Des débuts en beauté

Le Grenadier 1924 sera présenté au public pour la première fois lors d'un événement organisé à l'occasion du centenaire, du 24 au 28 mai, à Stoke-on-Trent, la ville du Royaume-Uni où est né Belstaff, qui exposera pour l'occasion des pièces rares provenant du monde entier. Le week-end comprendra également des conférences, des projections et des ateliers et sera ouvert au public ainsi qu'aux invités de marque, aux collectionneurs et aux membres de la communauté Belstaff.

Le Grenadier 1924 pourra être commandé sur le site ineosgrenadier.com et chez tous les revendeurs Ineos agréés à partir du 26 juin, à un prix qui sera annoncé ultérieurement. Lynn Calder, PDG d'Ineos Automotive, a déclaré :