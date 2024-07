L'Aston Martin Valour est une voiture incroyablement agréable à conduire. Mais Fernando Alonso, pilote de Formule 1 pour Aston Martin et double champion du monde, voulait une Valour avec un petit quelque chose en plus. Une tournure si particulière qu'Aston a décidé de construire sa propre voiture pour Fernando Alonso.

L'Aston Martin Valiant dispose d'une demi-cage de sécurité, d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports, de jantes en magnésium, d'amortisseurs de course, d'une quadruple sortie d'échappement, d'une réduction de poids de 220 livres, d'un V12 développant 734 chevaux (contre 705 pour la Valour) et de certaines des lignes les plus joliment sculptées que vous puissiez voir. Elle n'a pas froid aux yeux.

Le Champion du monde de F1 2005 et 2006 a fait une brève apparition au Goodwood Festival of Speed 2024 pour montrer sa nouvelle voiture et expliquer pourquoi il l'a conçue ainsi. Tout a commencé avec une Valour et une demande spéciale - ou deux, ou trois.

"Je voulais une Valour, mais j'ai demandé à ce qu'elle soit un peu différente. Je suis un grand fan des [roues à disques aérodynamiques] et d'autres caractéristiques des voitures de route. J'ai donc demandé à l'équipe s'ils pouvaient me faire une version spéciale. Évidemment, les disques aérodynamiques n'étaient pas homologués pour la Valour. Un aileron arrière n'était pas homologué pour la Valour. Avoir des matériaux légers, vous savez, c'était un défi pour eux".

Au lieu d'ajouter ces caractéristiques à la Valour, Alonso a déclaré qu'Aston avait eu une meilleure idée.

"Lorsque nous avons passé en revue la liste des choses que j'aimerais changer, [Aston] a dit, ok, peut-être qu'il vaut mieux faire une toute nouvelle voiture, avec un nouveau nom, et nous ferons une édition limitée ?". Alonso a répondu : "Pourquoi pas ?"

Lorsque la plupart des gens disent "pourquoi pas", ils parlent d'aller boire une pinte avec un ami ou d'acheter un paquet de chips supplémentaire. Pour Alonso, il s'agit de créer sa propre voiture. Il n'est pas comme tout le monde.

"À partir de là, nous avons commencé à travailler sur des dispositifs aérodynamiques", explique-t-il. "La Valiant a plus de puissance et moins de poids, donc tout ce qu'un pilote de course aime avoir. Je pense que le produit final est une œuvre d'art en mouvement."

Qui dit plus de puissance et un gros V12 dit beaucoup de bruit. L'entendre gravir la colline de Goodwood était assez spécial : c'est rapide, mais c'est aussi un régal auditif.

"Le son du V12 est une façon très spéciale de ressentir la voiture, vous savez ? Il transmet la passion que vous ressentez au volant".

Pour montrer sa nouvelle monture avant de se lancer dans une nouvelle aventure, il ne fait aucun doute que le rêve d'Alonso avec la Valiant a été court et doux, à tel point qu'il a voulu renouveler l'expérience. Selon lui, un seul essai n'est pas suffisant pour qu'il s'approprie la voiture. La montée de Goodwood ne fait que 1,88 km, et même les meilleurs pilotes du monde auraient du mal à pousser une voiture à ses limites en une seule tentative. Pourtant, le peu qu'il a pu expérimenter lui a plu.

"Le son et le comportement de la voiture ont impressionné", a déclaré Alonso. "Surtout avec les amortisseurs Multimatic... ils ont permis à la voiture de bien se comporter".

Lorsqu'il aura un peu plus de temps pour explorer la voiture, il pourra apprécier le fait d'avoir obtenu tout ce qu'il voulait. Avec ou sans quelques défis à relever en cours de route.

"La réponse normale [aux demandes complexes] est "non" au début [du développement], mais ensuite, vous savez, l'équipe est assez intelligente pour trouver des solutions."

Il a noté que la réalisation des tringleries de boîte de vitesses exposées et de certains dispositifs aérodynamiques sous la voiture était délicate. Le premier parce qu'il impliquait la réorganisation de certains éléments structurels, et le second parce qu'il devait fonctionner correctement tout en étant capable de passer les dos d'âne.

Le poids est un facteur amusant et réduire le poids d'une voiture de 100 kilos n'est pas une mince affaire. Mais pour que la Valiant soit "juste comme il faut", il faut gagner du poids. C'est là que l'équipe F1 d'Aston s'est rapprochée de l'équipe de la voiture de route.

"Certaines des économies de poids que nous réalisons avec l'équipe de F1 concernent la partie la plus haute de la voiture, car il est possible d'abaisser le centre de gravité. Ainsi, des endroits comme le cockpit, le siège, le volant, la console, sont des endroits clés en F1, et ils ont répercuté cela sur la voiture de route. Les sièges et le cockpit changent beaucoup de la Valour à la Valiant."

"J'ai grandi en conduisant des voitures manuelles dans mes jeunes années. Même la formule Nissan, avant la formule 2, était manuelle. Avoir une voiture manuelle avec un V12 est quelque chose qui, je pense, a plus d'attrait que d'avoir une voiture automatique normale."

Après avoir passé du temps avec Alonso et vu comment il parle de la Valiant, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un simple travail sur les ressorts et les stickers avec un nom brillant à la clé. La Valiant est la voiture de Fernando Alonso de bout en bout, et il l'aime beaucoup.