Si Toyota réussit à faire drifter deux Supra autonomes en tandem, ce n'est pas pour s'entraîner à une nouvelle série de courses. Le Toyota Research Institute et Stanford Engineering s'efforcent de rendre la conduite plus sûre en testant de nouveaux systèmes d'évitement des collisions qui pourraient intégrer les compétences d'un pilote professionnel dans les futures voitures afin d'aider les conducteurs à se remettre d'un dérapage ou d'une glissade.

Les deux voitures n'ont pas été programmées de la même manière, mais chaque Supra était équipée des ordinateurs et des capteurs nécessaires pour contrôler la direction, l'accélérateur et les freins. TRI a codé la voiture de tête pour qu'elle effectue une dérive le long d'une trajectoire souhaitée, tandis que Stanford a programmé la voiture de poursuite pour qu'elle s'adapte dynamiquement au véhicule de tête afin de dériver à ses côtés sans entrer en collision, et cela a fonctionné.

"Cette nouvelle technologie peut intervenir précisément à temps pour protéger le conducteur et gérer une perte de contrôle, comme le ferait un expert du drift", a déclaré Avinash Balachandran, vice-président de la division "Human Interactive Driving" de TRI.

La plupart des conducteurs n'ont pas les compétences nécessaires pour récupérer une voiture qui dérape ou glisse en toute sécurité. Ils n'ont souvent qu'une fraction de seconde pour réagir correctement, et le fait de disposer d'un système autonome capable de contrôler un véhicule en cas de dérive lorsque le conducteur perd le contrôle pourrait contribuer à sauver des vies. Les chercheurs utilisent déjà ce qu'ils apprennent dans le cadre du projet pour créer de nouvelles méthodes de contrôle des voitures sur la glace.

Toyota

Les voitures modernes sont plus sûres qu'elles ne l'ont jamais été, et la technologie y est pour beaucoup. Les véhicules d'aujourd'hui sont conscients d'eux-mêmes et réagissent au monde qui les entoure, capables d'intervenir avant même que le conducteur ne soit conscient de l'imminence d'une collision. Mais ils sont loin d'être parfaits. Les voitures de Toyota et de Stanford contribuent à combler ces lacunes, mais nous sommes encore à des années-lumière d'un monde rempli de véhicules autonomes.