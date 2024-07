Imaginez que vous souhaitiez une voiture à hayon du segment B, pas trop petite, mais pas trop grande non plus, dotée d'un moteur entièrement hybride capable de maintenir une faible consommation de carburant dans toutes les conditions de conduite, mais surtout en ville, de cinq sièges confortables et de nombreuses technologies embarquées.

Jusqu'à il y a quelques années, la seule réponse à cette question était la Toyota Yaris, la reine du segment chassée, il y a peu, par sa première concurrente directe avec le même niveau d'électrification, la Renault Clio E-Tech.

Mais dans le courant de l'année 2024, la Japonaise et la Française se sont vues approchées par une nouvelle et féroce concurrente : elle s'appelle MG3 et vient de Chine, bien qu'elle porte un badge britannique sur le capot. Avec des dimensions très proches, nous avons décidé d'opposer les deux voitures dans ce nouveau comparatif. Installez-vous confortablement, car il y a beaucoup à dire.

L'extérieur

En commençant comme toujours par l'extérieur, la MG3 présente des lignes inspirées des plus grands modèles de la gamme du constructeur anglo-chinois, comme les SUV ZS et HS. Cette similitude se retrouve notamment au niveau de la face avant, caractérisée par une large calandre et des phares à l'allure agressive.

De manière générale, les flancs sont très hauts et accueillent des jantes en alliage à double branche de taille moyenne. À l'arrière, en revanche, les designers ont opté pour la voie de la rationalité, avec des lignes simples, des phares développés horizontalement et un graphisme intérieur en trois dimensions.

MG3 Hybrid + 2024 Toyota Yaris Hybrid 2024

La Toyota Yaris, en revanche, nous la connaissons bien. Commercialisée depuis plusieurs années et très populaire dans notre pays, elle a récemment bénéficié d'un léger restylage de mi-carrière qui a rapproché ses lignes des autres modèles de la marque aux trois ellipses, en revoyant surtout certains détails esthétiques des pare-chocs.

En général, la petite voiture de Toyota a des lignes arrondies comme la MG3, tendues seulement au niveau des pare-chocs et combinées dans son cas avec une grande calandre noire rendue encore plus large par les inserts latéraux qui intègrent les phares antibrouillard. Pour les deux, les phares sont de type full LED et se prolongent dans les passages de roues.

Les dimensions sont assez similaires, la MG3 étant toutefois légèrement plus longue, y compris en termes d'empattement.

Modèle Longueur Hauteur Largeur Empattement MG3 4,11 mètres 1,50 mètre 1,80 mètre 2,57 mètres Toyota Yaris Hybrid 3,95 mètres 1,51 mètre 1,70 mètre 2,56 mètres

L'intérieur

Pour en venir à l'intérieur et parler immédiatement de la technologie embarquée, le tableau de bord de la MG3 comporte un combiné d'instruments numérique de 7 pouces et un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces.

Sur la console centrale, les designers ont choisi de laisser plusieurs commandes physiques pour les principales fonctions embarquées, une solution très utile pour réduire les distractions au minimum pendant la conduite. Au milieu des sièges, on trouve également des boutons pour les modes de conduite et un cockpit avec des solutions pratiques pour organiser les objets.

Enfin, comme nous avons pu le constater lors de notre essai routier, les matériaux de revêtement sont en général rigides, avec quelques parties plus douces au toucher sur la bande centrale du tableau de bord, sur les sièges et à l'endroit où l'on pose les coudes.

MG3 Hybrid+, l'intérieur

Dans le cadre du léger restylage de mi-carrière, la Toyota Yaris a été dotée d'une nouvelle instrumentation numérique dont les dimensions varient en fonction de la finition choisie.

La plus grande combinaison est le combiné d'instruments de 12,3 pouces avec cadrans haute définition associé au système multimédia Toyota Smart Connect avec écran de 10,5 pouces, navigation basée sur le cloud et assistant vocal « Hey Toyota ».

Toyota Yaris 2024, l'intérieur

En termes de bagages, enfin, la gagnante est la MG avec un impressionnant volume de 293 litres en configuration cinq places. Celui de la Yaris est en fait un peu plus petit, avec une capacité minimale de 286 litres.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages MG3 7" 10,25" 293/n.d. litres Toyota Yaris Hybrid 7" o 12,3" 9" o 10,5" 286/n.d. litres

Les moteurs

Comme nous l'avons dit, les deux petites voitures sont équipées d'un groupe motopropulseur entièrement hybride, ce qui constitue leur véritable particularité.

En commençant par la MG3, son système est appelé Hybrid+ et se compose d'un moteur à essence, d'une transmission, d'une batterie de 1,83 kWh, d'un moteur électrique et d'un générateur.

Le moteur à essence est un 1,5 litre de 102 ch, couplé à une boîte de vitesses automatique à trois rapports et au moteur électrique de 136 ch. Comme le prévoit le bouton dédié sur la console centrale, l'ensemble peut fonctionner selon différents modes, à commencer par le mode « EV », dans lequel la voiture ne fonctionne qu'avec le moteur électrique (si la charge de la batterie est suffisante).

MG3 Hybrid+ 2024 Toyota Yaris Hybrid 2024

La Toyota Yaris Hybride, quant à elle, dispose de deux groupes motopropulseurs différents. Lors du restylage de mi-carrière, la version déjà familière de 116 ch a été rejointe par la nouvelle variante de 131 ch, qui peut compter sur une augmentation de 30 % du couple pour un total de 185 Nm (par rapport aux 141 Nm de la 116 ch).

Sur le papier, les deux voitures garantissent une consommation de carburant plutôt faible, avec un fonctionnement zéro émission très généreux si la charge de la batterie embarquée le permet.

Modèle Full Hybrid MG3 1.5 194 CV Toyota Yaris Hybrid 1.5 116 CV o 130 CV

Prix

Nous terminons notre comparaison par le chapitre le plus important, à savoir les prix. La liste des prix de la MG 3 Hybrid+ comprend 3 niveaux de finition : Standard, Confort et Luxe avec des prix de départ de 19.990 €, 21.490 € et 23.490 € respectivement.

La Toyota Yaris, quant à elle, démarre à 24.550 euros dans la version Active avec un moteur de 116 ch et atteint 31.700 euros pour la GR Sport avec 131 ch.