Les propriétaires de Ford en Europe peuvent désormais utiliser le système avancé d'aide à la conduite (ADAS) mains libres "BlueCruise" dans un plus grand nombre de pays que jamais auparavant, le constructeur automobile américain ayant reçu l'autorisation de la Commission européenne d'en étendre la disponibilité.

Le système ADAS, qui est proposé sur plusieurs modèles Ford, dont la Mustang Mach-E alimentée par batterie, peut être activé dans 15 pays européens au total, contre trois auparavant.

Auparavant, le système était disponible sur les autoroutes de Grande-Bretagne, d'Espagne et d'Allemagne. Après cette extension, la liste des pays comprend l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne et la Suède.

Au total, les propriétaires de Ford utilisant "BlueCruise" ont accès à 133 163 km d'autoroutes désignées à travers l'Europe où le système peut automatiquement se diriger, changer de voie, accélérer et freiner en fonction des conditions de circulation, a déclaré la société. En outre, la fonction peut être activée sur plus de 200 000 km d'autoroutes à chaussées séparées appelées "Hands-Free Blue Zones" aux États-Unis et au Canada, ce qui porte le nombre total de kilomètres à plus de 337 000.

En s'implantant dans de nouveaux pays européens, Ford a pris de l'avance sur Tesla, qui n'offre toujours pas sa soi-disant capacité d'auto-conduite totale dans cette partie du monde. Le PDG de l'entreprise, Elon Musk, a récemment déclaré que l'entreprise allait demander l'autorisation réglementaire en Europe et en Chine "assez rapidement" et qu'il espérait obtenir cette autorisation "avant la fin de l'année".

Ford BlueCruise 1.2 Aide au changement de voie

Ford offre une période d'essai gratuite de 90 jours pour les voitures neuves achetées aux États-Unis. À la fin de la période d'essai, les clients doivent payer un abonnement pour que la fonction reste active sur leur véhicule, ce qui coûte 75 dollars par mois ou 700 dollars par an. En Allemagne, l'abonnement mensuel commence à 24,99 euros, soit environ 27 dollars au taux de change actuel.

En comparaison, le FSD de Tesla coûte 99 dollars par mois si la fonction n'a pas été achetée d'emblée lors de l'achat du véhicule neuf, mais il convient de mentionner que par rapport au système de Ford, qui ne fonctionne que sur les autoroutes désignées, le FSD peut également naviguer dans les rues de la ville et s'arrêter automatiquement aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt.