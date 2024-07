10 500 athlètes et des dizaines de milliers de membres du personnel, y compris le personnel des délégations, les journalistes, le personnel de sécurité, etc. La machine organisationnelle des Jeux Olympiques de Paris 2024 est immense, c'est pratiquement une ville dans la ville. Avec toutes les difficultés que cela implique, mais une en particulier : déplacer quotidiennement un très grand nombre de personnes dans des lieux extrêmement encombrés.

C'est précisément cette complexité qui fait des Jeux olympiques un laboratoire parfait pour expérimenter de nouveaux véhicules, qui peuvent être développés spécifiquement pour l'occasion. Et c'est encore une fois Toyota qui s'en charge, en tant que « partenaire global de mobilité » des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en mettant à disposition une flotte de - tenez-vous bien - plus de trois mille véhicules.

Au-delà du nombre, il est intéressant de savoir ce que sont ces véhicules qui, pour certains, semblent sortis d'un film de science-fiction...

Pour tous les besoins

Même si vous n'avez jamais eu la chance de vous promener dans un village olympique ou de visiter une ville en pleins Jeux, les différentes compétitions vues du canapé vous donnent une idée de la situation chaotique qui peut régner compte tenu du nombre de personnes venues du monde entier. Et s'il est courant que le public se déplace en transports en commun (à Paris, le métro fonctionne d'ailleurs très bien), les athlètes et leur staff doivent trouver des moyens de transport alternatifs tout aussi efficaces.

Pour déplacer les personnes dans les zones piétonnes, le choix de Toyota s'est porté sur des véhicules très curieux qui ressemblent à des scooters électriques, mais... n'en sont pas. Ils s'appellent C+walk S et C+walk T, avec ou sans siège respectivement - et sont conçus pour se déplacer à une vitesse maximale de 6 km/h avec des systèmes de détection d'obstacles. Démarrage avec d'autres personnes qui marchent.

Toyota C+walkS Toyota Toyota C+walkT

Pour la mobilité personnelle des athlètes handicapés, 200 systèmes de fauteuils roulants ou mono-roues avec guidon sont prévus pour se déplacer électriquement, même pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques.

Si des groupes de plusieurs personnes doivent se déplacer dans les zones olympiques, quelque 250 Accessible People Movers (APM), des micro-scooters électriques également accessibles aux fauteuils roulants et utilisés comme navettes à l'intérieur du village olympique et paralympique, entrent en jeu.

Enfin, 150 fourgonnettes traditionnelles dérivées du Toyota Proace Verso - en version électrique, ça va sans dire - sont utilisées pour les transferts urbains sur les routes ouvertes à la circulation.

Toyota Toyota Accessible People Mover

Longues distances

Les Jeux olympiques de Paris ne se déroulent évidemment pas en un seul lieu, mais dans toute la ville et ses environs. Pour les longues distances, une flotte de Toyota bZ4X, Proace, Proace Verso, Mirai et le nouveau Lexus RX est utilisée.

À ce stade, nous pouvons répondre à la question posée par le titre : le décompte final de la flotte olympique, tous véhicules confondus - voitures, utilitaires, minibus et véhicules personnels - est de 3 374 véhicules, dont 500 à hydrogène, 845 hybrides intégraux, 176 plug-in et 1 003 électriques. Tous les groupes motopropulseurs disponibles dans la gamme Toyota sont représentés, mais surtout la philosophie de « neutralité technologique » que le géant japonais poursuit avec conviction depuis des années.

Toyota Jeux Olympiques Paris 2024 Toyota Jeux Olympiques Paris 2024

Et si vous vous demandez ce qu'il adviendra de toutes ces « Toyota » à la fin des Jeux olympiques, la réponse est qu'elles resteront à Paris. Les véhicules de mobilité personnelle seront mis à la disposition des personnes handicapées, les autres rejoindront les flottes à faibles émissions de la municipalité.

Y compris les 500 Toyota Mirai qui rejoindront la flotte de taxis à hydrogène de Paris, qui compte actuellement, pas moins de 1 000 voitures.