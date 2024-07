Les Jeux olympiques d'été de 2024 débuteront à Paris. Dans les disciplines sportives, les voitures ne jouent qu'un rôle secondaire, par exemple comme véhicules d'accompagnement lors du marathon ou des courses cyclistes sur route. Pour le reste, la Formule 1 n'est pas encore olympique ...

Voyons tout de même quels ont été les liens entre les Jeux olympiques et les constructeurs automobiles. La plupart du temps en tant que sponsors officiels, avec des véhicules parfois inhabituels. On ne connaît pas de marque de voiture appelée Olympia, mais il existait bien un modèle désigné ainsi.

Galerie: Les voitures aux Jeux olympiques

13 Photos Toyota

L'Opel Olympia est la première voiture allemande produite en grande série avec une carrosserie autoporteuse entièrement en tôle d'acier. Succédant à l'Opel 1,3 litre, qui restera dans la gamme Opel jusqu'en octobre 1935, elle reçoit son nom en référence aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin et Garmisch-Partenkirchen.

Jusqu'en octobre 1940, date à laquelle le gouvernement du Reich ordonne l'arrêt de la production de véhicules civils chez Opel, 168 875 voitures Olympia sont produites. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production d'un modèle révisé reprend en décembre 1947. Plus tard, il existe encore divers « Olympia Rekord » ainsi qu'entre 1967 et 1970, l'Opel Olympia A, une sorte de Kadett de luxe.

Opel Opel Olympia (1947)

Toyota a été l'un des premiers sponsors officiels de véhicules aux Jeux olympiques de 1964. Huit ans plus tard, l'événement est redevenu régional : BMW a soutenu les Jeux de 1972 à domicile.

À l'époque, lors des Jeux olympiques de 1972 à Munich, BMW prend le départ avec deux véhicules expérimentaux à propulsion électrique. Les BMW 1602 transformées servent de moyen de transport pour le comité d'organisation et sont utilisées comme voitures d'accompagnement et de caméras lors de différentes épreuves de longue distance. L'autonomie est suffisante pour un marathon, mais pas plus.

Mais il est évident que des batteries au plomb de 350 kilos et une autonomie d'environ 60 kilomètres ne sont guère attrayantes pour un véhicule de série. BMW met donc en place différents projets de recherche et de développement afin de mettre sur la route une technologie meilleure et surtout plus efficace pour les moteurs électriques.

Galerie: BMW 1602 à propulsion électrique (1972)

9 Photos

En 1992, on assiste à une réédition locale similaire, à nouveau électrique : en 1992, les Jeux d'été ont lieu à Barcelone, la ville natale de Seat. Le règlement du marathon des Jeux olympiques stipule que le véhicule qui précède doit être sans émissions.

Seat saisit l'opportunité et transforme l'un de ses modèles Toledo, alors flambant neuf, en une version entièrement électrique. En seulement trois mois, les experts de Seat mettent leur premier modèle électrique sur la route.

L'ingénieur Thomas Kurz a participé à la transformation et se souvient avec émotion de cette formidable réalisation : « À l'époque, la fabrication d'un véhicule électrique était quelque chose de totalement nouveau, c'était donc très excitant. Le véhicule était tellement unique qu'une fois terminé, nous avons d'abord dû l'immatriculer en Allemagne, car personne ne savait comment immatriculer un véhicule électrique en Espagne ».

Galerie: Seat Toledo électrique pour les Jeux Olympiques d'été de 1992

9 Photos

À l'époque, l'objectif principal est de s'assurer que la batterie de 500 kilogrammes de la Seat Toledo fournit suffisamment d'énergie pour tenir la distance totale du marathon, soit 42,195 kilomètres. Il y a presque trois décennies, une puissance de 16 kW (22 ch) est plus que suffisante pour la tâche imposée. La Seat Toledo électrique doit s'adapter à la vitesse des marathoniens et cette vitesse est inférieure à 30 km/h.

Passons à l'année 2006 : Fiat profite de l'occasion des Jeux d'hiver de Turin pour apparaître comme sponsor automobile et présenter en même temps le nouveau Sedici au public mondial. En 2008, Volkswagen, qui était encore une entreprise puissante en Chine à l'époque, soutient les Jeux d'été de Pékin. Les voyages de presse organisés pour les journalistes invités ont provoqué des problèmes avec les autorités fiscales allemandes. BMW semble y être plus attentif, la marque sponsorisant les Jeux d'été de 2012 à Londres avec une flotte de véhicules.

BMW, sponsor des Jeux olympiques de Londres 2012 Flotte Toyota pour Paris 2024, Photo : André Ferreira Flotte de Toyota pour les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris

Comme à Tokyo en 2021, c'est la marque Toyota qui assumera cette tâche à Paris en 2024. Toyota a développé un concept global à cet effet. Il comprend une flotte de navettes de plus de 2.650 véhicules électrifiés et 700 solutions de mobilité électrique pour le dernier kilomètre, y compris 250 Accessible People Mover (APM), qui seront redessinés et fabriqués en Europe pour Paris 2024. En outre, l'entreprise montre son engagement dans plusieurs points de contact centraux dans le centre de Paris.