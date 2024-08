Il y a un an, Sotheby's Motorsport s'est donné pour mission de redéfinir l'expérience des enchères automobiles en ligne. Avec une vision combinant luxe, transparence et innovation, la plateforme avait pour objectif de faire progresser le marché en ligne des voitures exotiques, rares et de collection.

Un an a passé depuis, et SOMO a généré plus de 30 millions de dollars de ventes. La plateforme a non seulement établi des records mondiaux d'enchères, mais a également réussi à mettre sur le marché des collections de propriétaires uniques et des véhicules appartenant à des célébrités. L'engagement de se concentrer sur le haut de gamme du marché a porté ses fruits, comme en témoigne la récente vente d'une Ferrari F12tdf, de 2016, pour 1,15 million de dollars.

À présent, Sotheby's Motorsport veut connaître une nouvelle année de croissance significative. La plateforme va poursuivre son parcours et prévoit d'introduire de nouvelles opportunités de dépôt-vente et d'achat au cours de la prochaine saison d'automne.

Alors que SOMO célèbre son premier anniversaire, l'équipe se dit :