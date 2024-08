C'est presque l'heure des débuts d'une nouvelle Aston Martin dotée d'un moteur V12 : la Vanquish. En fait, la super voiture de sport de 835 ch, développée à partir du 12 cylindres spécialement construit, sera révélée au monde le 2 septembre, en tant qu'héritière de la génération actuelle de DBS.

La date de lancement de cette nouvelle voiture, et de son moteur, a été confirmée par le constructeur lui-même à travers une publication sur Instagram, qui montre dans une vidéo le moteur flottant dans les airs et accompagnée du texte suivant : "Toutes les attentes seront dépassées."

Et en parlant d'attentes, celles qui entourent le nouveau moteur sont vastes, et ce dernier devrait être l'un des rares dotés de cette architecture particulière sur le marché actuel.

Comme le précise Aston Martin, le développement d'un nouveau moteur 12 cylindres est une tradition que l'entreprise se doit de maintenir car celui-ci est "un excellent exemple des capacités extraordinaires de l'ingénierie interne et un défenseur de l'engagement émotionnel".

La fiche technique du nouveau groupe biturbo fait état de 835 ch et de 1 000 Nm de couple (comme nous l'avons déjà précisé dans une analyse dédiée). Ces valeurs résultent d'une toute nouvelle conception par rapport aux autres moteurs actuels et la cylindrée sera probablement supérieure aux 5,2 litres de l'actuel DBS ou de la Vantage.

En mai, lors de la présentation du nouveau moteur, Roberto Fedeli, directeur technique d'Aston Martin, a commenté :

"Le moteur V12 est depuis longtemps un symbole de puissance et de prestige, mais c'est aussi une expression de passion et d'expertise technique. Avec 835 ch et 1 000 Nm de couple, ce moteur inégalé ne représente rien de moins que l'aube d'une nouvelle ère glorieuse du V12 pour Aston Martin."