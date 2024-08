Aston Martin Bulldog. Pour certains d'entre vous, ce nom ne dit peut-être rien ou presque. Petit rappel pour les plus distraits : il s'agissait d'un concept présenté en 1979, prêt à être produit en série très limitée (10 ou 15 exemplaires au maximum) pour des propriétaires très sélectionnés. Mais non, le destin a voulu qu'il ne reste que le concept.

L'intention de la marque britannique était en effet de produire la voiture de série la plus rapide au monde, prête à franchir la barre des 300 km/h. On sait maintenant ce qu'il en est advenu. Après toutes ces péripéties, l'unique Aston Martin Bulldog jamais produite sera à nouveau présentée en direct au concours d'élégance de Pebble Beach.

Un travail de longue haleine

Il aura fallu 7 000 heures de restauration et 1 664 jours passés chez Classic Motor Cars Ltd à Bridgnorth, en Angleterre, pour que le coupé anglais retrouve de sa gloire d'antan. Il est finalement retourné aux États-Unis, dans les mains de son propriétaire - l'entrepreneur et collectionneur de voitures Philip Sarofim - et est prêt à se montrer entièrement restauré à Pebble Beach, dans la catégorie des concept cars et des prototypes. Ce n'est peut-être pas la plus chère du lot, mais avec une valeur de plus de 1,3 million d'euros, elle se défend bien.

Aston Martin Bulldog

Dessinée par William Towns (l'homme au crayon qui a dessiné les formes de la Lagonda et plus tard de la DeLorean DMC12), la Bulldog se caractérisait par des formes particulièrement anguleuses, pour bousculer le monde des GT biplaces. Avec une longueur de 4,75 mètres et une hauteur de seulement 1,1 mètre, la forme originale de la Bulldog se combine à un cx de 0,34, une valeur presque record pour l'époque.

À la recherche du record manqué

Lors de la restauration, l'Aston Martin Bulldog a été confiée à Darren Turner, pilote officiel de la firme britannique, avec une mission bien précise : dépasser les 300 km/h, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.

Aston Martin Bulldog

C'est ainsi qu'en 2021, lors des premiers essais, le concept a atteint 162 mph (260,7 km/h), puis a grimpé au fil des tests, dépassant les 200 mph en juin 2023, atteignant 205,4 (330,5 km/h). Grâce aux heures passées à régler le V8 biturbo de 5,3 litres produisant 600 ch et 678 Nm de couple.