La Delahaye Type 135 Compétition avec toit décapotable, conçue en 1936, actuellement en vente auprès d'un vendeur privé au prix de 18 millions d'euros, est l'une des voitures les plus récompensées au monde. Si belle qu'elle avait reçu à l'époque le doux surnom de "langage de Paris", marquant le début de la célèbre période goutte d'eau des carrossiers Figoni et Falaschi.

Cet objet d'art du centenaire de Figoni et Falaschi était présenté au Concours de Pebble Beach 2023. Représentée comme la plus élégante avec la meilleure qualité de peinture, elle est, tout simplement, l'une des meilleures voitures d'avant-guerre de l'Histoire.

"C'est l'une des créations les plus élégantes de Joseph Figoni et l'une des voitures Delahaye les plus importantes", peut-on lire dans les archives du Club Delahaye France.

La Type 135 Compétition connaîtra le succès sur presque tous les pistes sur lesquelles elle concourra. Elle a remporté des victoires aux 24 Heures du Mans, au Rallye Monte-Carlo, à la course Paris-Saint-Raphaël, à plusieurs Grands Prix et à de nombreux autres événements avant et après la Seconde Guerre mondiale.

En 1937, un an après la livraison de cette Type 135 Compétition à empattement long à un dénommé Monsieur Wolf, des Type 135 Compétition similaires remportèrent le Rallye Monte-Carlo et se classèrent première et deuxième au Mans.

Cette voiture fait partie intégrante de cet héritage sportif, puisqu'elle s'est classée sixième au Rallye Monte-Carlo de 1949, sur un peloton de 230 voitures, dans une course extrêmement difficile et dangereuse sur un terrain boueux et jonché d'épaves sur les routes de l’Europe d’après-guerre.

Vous apprécierez le magnifique tableau de bord guilloché en forme de bijou étincelant de l'intérieur, les sièges et les panneaux de porte en cuir d'autruche gris clair doux et souple. Le revêtement de couleur claire est un complément parfait au superbe extérieur bleu foncé et s'agence parfaitement avec le tableau de bord à motif tourné et les magnifiques accents de bois. Les moquettes sont bleu foncé, tout comme la capote et la doublure du coffre.

Il y a de nombreuses petites touches qui rendent cette voiture unique, comme la courbe relevée à la base centrale du pare-brise rabattable, un thème repris sur les panneaux de porte en bois poli et sur la sellerie.

La voiture dispose également d'un ensemble de bagages assortis, conformément à la feuille de construction d'origine. L’ensemble de la carrosserie de luxe en forme de larme, profilée et compétitive au niveau international, est tout simplement à couper le souffle.

L'élégance raffinée à la française, minutieusement détaillée et le design épuré se combinent magistralement avec le moteur et le châssis de compétition dans cette pièce d'art unique, constamment considérée comme l'une des plus belles créations de Joseph Figoni.