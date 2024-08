Aston Martin est en train de tester son Hypercar Valkyrie AMR-LMH, et sans surprise, elle a une sonorité magnifique. La marque a posté une très courte vidéo de l'Hypercar roulant à Silverstone et à Donnington Park, et bien qu'il y ait de la musique en arrière-plan, nous avons une très bonne écoute de son V12 Cosworth de 6,5 litres atmosphérique. Nous avons hâte de l'entendre résonner dans les Hunaudières au Mans.

La Valkyrie AMR-LMH est basée sur la voiture de route Valkyrie, mais modifiée pour s'adapter aux règles de la FIA des catégories Hypercar du WEC et GTP de l'IMSA. Développée en tandem avec l'équipe Heart of Racing, la Valkyrie AMR-LMH abandonne le système hybride de la voiture de route et utilisera une version désaccordée du V12, car sa puissance de 1 000 chevaux dépasse de loin les limites imposées aux Hypercars. Aston Martin et Heart of Racing ont l'intention de participer au championnat IMSA et au championnat du monde d'endurance, et travaillent donc d'arrache-pied aux essais pour l'année prochaine.

Lorsqu'elle prendra la piste, ce sera la seule Hypercar dérivée d'une véritable voiture de route, un retour à l'ère GT1 de la fin des années 1990. Ce sera également le seul prototype sportif équipé d'un V12, le reste du plateau étant composé de V6 et de V8. Vous pourrez donc l'entendre arriver.