En décembre 2022, Freddie Flintoff, ancien joueur professionnel de cricket et présentateur de Top Gear, a été gravement blessé lors d'un accident survenu pendant le tournage d'un épisode sur le circuit de Dunsfold. L'incident a mis fin à la populaire émission automobile et, bien que Flintoff se soit en grande partie rétabli, il lutte toujours contre des problèmes physiques et psychologiques.

Aujourd'hui, son collègue Chris Harris s'exprime sur l'accident. Lors d'un récent épisode de l'émission The Joe Rogan Experience, il a fait part de ses sentiments sur ce qui s'est passé, de ses propres difficultés face à l'accident et à ses conséquences, et de la manière dont il a essayé d'avertir la BBC que la situation devenait trop dangereuse.

"Je l'avais vu venir", a-t-il déclaré. "Il y a eu une grande enquête, beaucoup d'introspection, la BBC est douée pour cela. Mais ce dont on n'a jamais parlé, c'est que, trois mois avant l'accident, j'étais allé voir la BBC pour lui dire que, à moins de changer quelque chose, quelqu'un allait mourir dans cette émission".

L'accident de Flintoff n'était pas le premier incident survenu au cours des dernières années de l'émission. En 2020, Paddy McGuinness a perdu le contrôle d'une Lamborghini Diablo sur la voie publique et a glissé dans un champ. En 2019, Flintoff a crashé une Subaru Brat lors d'une course à Mansfield. Dans le podcast, Harris parle de son accident au volant d'un kart en bois en Thaïlande, qui lui a causé une fracture de la main. C'est à cette occasion qu'il a estimé que les cascades allaient trop loin dans l'émission, mais il a déclaré à Rogan que la BBC n'avait pas tenu compte de ses inquiétudes.

"Je l'ai vu venir. Je pensais avoir fait ce qu'il fallait. Je suis allé à la BBC. Et j'ai découvert que personne ne m'avait pris au sérieux."

Flintoff conduisait une Morgan 3 Wheeler lorsqu'il s'est blessé. Harris, qui avait de l'expérience avec cette voiture, a déclaré que l'équipe de tournage était partie et avait commencé à filmer sans l'en informer. En tant que présentateur ayant le plus d'expérience en matière de conduite, Harris a expliqué qu'il discutait souvent avec Flintoff des voitures et des aspects à prendre en compte avant de partir, mais cette fois-ci, il n'a pas eu l'occasion de le faire.

"En raison des horaires ce jour-là, c'est la première fois que nous n'avons pas eu l'occasion de parler de la façon dont il pourrait aborder un véhicule difficile", a expliqué Harris. "Et c'est ce jour-là que les choses ont mal tourné. Je trouve cela très difficile à vivre."

Techniquement parlant, la BBC met Top Gear au repos pour. Mais si l'émission revient, il s'agira très certainement d'un format très différent, avec de nouveaux animateurs.

"Dire ça va mal se passer et être là le jour où cela se produit est une position dans laquelle je ne m'attendais pas à me trouver", a déclaré Harris. "Et je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation."