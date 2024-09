James May est connu pour ses opinions tranchées et il avait beaucoup à dire lors de son essai du Tesla Cybertruck. Captain Slow n'a pas détesté le pick-up électrique. Au contraire, il l'a apprécié, même s'il n'est pas un grand fan de ce type de véhicule. Comment Elon a-t-il réussi à le convaincre ?

Bien que le Cybertruck ait un design audacieux et difficile à concevoir, il s'agit toujours d'une Tesla familière à l'intérieur, avec son grand écran. Le pick-up de May n'était pas non plus parfait, la tôle du montant A n'étant pas alignée sur l'aile avant. Et si le design extérieur fait tourner les têtes, quelle que soit l'opinion de chacun sur le style, May a admis qu'il "donne l'impression que tout le reste est carré", ce qui est vrai.

May l'a également qualifié d'"enfantin", d'"assez humoristique" et de "très gonflé", mais il a ajouté qu'il était "heureux qu'il existe". Il a ajouté qu'il avait deux avis sur les écrans embarqués, même ceux de Tesla, qui contiennent toutes les commandes dont les conducteurs ont besoin, mais qui les obligent à détourner le regard de la route pour modifier certains paramètres. La modernité a ses inconvénients.

Bien que May ne veuille pas d'un Cybertruck, il a été séduit par le design et a fait une suggestion à Elon Musk : appliquer le style à un véhicule de la taille d'une Model Y ou plus petit. Est-ce que cela serait bien ? Qui sait, mais s'il y a une entreprise qui est prête à tenter l'expérience, c'est bien Tesla.