Nous sommes habitués à voir tous types de véhicules utilitaires curieux, notamment dans le domaine des camping-cars ou des réinterprétations de modèles classiques comme le Citroën Type H, on doit vous avouer que ce double fourgon de la même marque française est quelque chose que l'on n'avait pas vu venir...

Au premier abord, ce double véhicule (un Citroën Jumper) semble être issu d’une photographie retouchée ou d’une création d’intelligence artificielle. Mais non, il existe bel et bien et vous pouvez l'acheter !

Pourquoi un tel véhicule ?

Commençons par le début. Cette configuration très particulière est appelée "Back to Back", ce qui signifie littéralement "dos à dos" et inutile de vous expliquer pourquoi. Mais sa principale raison d’être est la réduction des coûts.

L'ingénieuse solution est apparue il y a quelque temps sur le site Internet des véhicules utilitaires de Citroën au Royaume-Uni, même si comme nous l'avons découvert plus tard, ce n'est pas la seule marque à l'avoir utilisée.

Qu’obtient-on en combinant l’habitacle de deux fourgons en un seul véhicule ? Tout simplement une réduction des coûts de production et d’expédition, pour tous ceux qui cherchent à acheter une simple "machine tracteuse" pour créer un véritable véhicule plus tard.

Citroën Jumper en version double

Ainsi, les fourgons sont boulonnés dans une structure temporaire et envoyés à des entreprises tierces qui construisent des camping-cars ou tout autre type de véhicules spéciaux, tels que des services de remorquage ou d'urgence.

Les coûts de fabrication sont réduits, car Citroën a construit les fourgons sans avoir à ajouter la partie arrière habituelle dans la configuration châssis-cabine. Et les frais de port diminuent également, car cela prend moins de place.

De même, l'acheteur dispose également d'une plus grande liberté pour construire ses propres créations, sans avoir à s'adapter au châssis cabine du constructeur, et peut passer directement à l'installation de ses accessoires personnalisés.

À l'époque, le prix annoncé pour le Relay Back to Back était d'environ 42 691 euros. Et oui, si vous vous posez la question, chacun des deux modèles possède son propre moteur, boîte de vitesses, numéro de châssis...