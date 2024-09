Lotus a de grands projets pour son avenir tout électrique. Afin d'illustrer ces projets, la société vient de présenter un nouveau concept appelé Theory 1. Il s'agit d'une voiture de sport à deux portes, dotée d'une puissance de 987 chevaux, d'une transmission intégrale et d'un poids cible de moins de 1 500 kg.

Wired a eu un aperçu exclusif de la Theory 1 avant sa présentation complète, révélant tous les détails de la nouvelle supercar électrique de Lotus.

La Theory 1 est censée représenter le futur schéma de conception de Lotus. Inspiré de l'Esprit, le profil cunéiforme mène à un nez prononcé avec de minces phares en forme de boomerang. La forme de la cabine avant rappelle le design du moteur central de l'Esprit, mais l'arrière est totalement étranger, avec des feux ultraminces, un grand aileron déployable et un énorme diffuseur. Le plus intéressant, ce sont les portes, qui s'ouvrent en pivotant vers l'arrière et vers le haut, un peu comme l'inverse des portes synchrohélix à dièdre de Koenigsegg.

À la base de la Theory 1 se trouve un baquet en carbone avec trois sièges : un siège central pour le conducteur et un siège de chaque côté pour les passagers, ce qui n'est pas sans rappeler la configuration des sièges de la McLaren F1. Les similitudes s'arrêtent là. L'intérieur est équipé d'un affichage tête haute et d'écrans placés à côté de chaque pilier A en lieu et place des rétroviseurs latéraux. Étrangement, des modules gonflables sont intégrés dans le tissu des sièges, des portes et du volant pour masser les occupants et fournir un retour d'information haptique au conducteur. Des haut-parleurs sont même intégrés dans les appuis-tête de chaque siège grâce à une structure en treillis imprimée en 3D.

La partie la plus intéressante de l'intérieur de la Theory 1 est constituée par ses boutons "à la demande". Formés par ce qui est décrit comme un "textile réactif" qui occupe les surfaces de l'habitacle, ils peuvent présenter des boutons lorsqu'ils sont nécessaires et les faire disparaître lorsqu'ils ne le sont pas.

Lotus

"La technologie n'est présente que lorsque vous en avez besoin, puis elle disparaît, comme des boutons à la demande", a déclaré à Wired Facundo Gutierrez, directeur général de MotorSkins, l'entreprise à l'origine de cette technologie. "Par exemple, vous conduisez et une voiture arrive derrière vous. [Le tissu du siège peut vous donner une légère tape sur l'épaule. Ou vous recevez un appel téléphonique, et le bouton apparaît pour que vous puissiez prendre l'appel."

Au cœur de la Theory 1 se trouve une batterie de 70 kilowatts-heure qui, selon Lotus, devrait offrir une autonomie de 400 km. La société prévoit également un temps de 0 à 100 en moins de 2,5 secondes et une vitesse de pointe de 320 km/h. La puissance de 987 chevaux est nettement inférieure à celle de l'autre supercar électrique de Lotus, l'Evija, qui développe 2 000 chevaux. Cette voiture est également plus légère d'environ 300 kg que l'Evija - une lueur d'espoir que l'entreprise revienne à sa philosophie de base de voitures de sport légères, au moins par rapport à l'ère des VE trop lourdes.

"Il y a eu cette période de maximalisme, et les gens ont dû se surpasser et aller plus loin, plus loin, plus loin", a déclaré Ben Payne, vice-président chargé du design, à Wired. "Je pense que nous avons atteint le point de plafonnement en termes de style et de démonstration de la technologie. Nous ne sommes pas dans une course folle aux chiffres avec cette voiture."