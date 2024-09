La première Bentley Continental GT de quatrième génération est sortie de la chaîne de montage de l'usine de Crewe le même jour que le 136e anniversaire de Walter Owen Bentley, fondateur de l'entreprise.

Présentant les mêmes spécifications que la voiture utilisée pour le lancement du modèle, la première de la nouvelle série a été peinte en vert tourmaline, avec un intérieur gris gravité et mandarin. La voiture commencera sa vie en tant que véhicule de presse britannique, avant de faire partie de la collection "Heritage" de Bentley.

Une collection unique

La première Bentley Continental GT de nouvelle génération va donc rejoindre 45 autres voitures, dont certaines des Bentley les plus extraordinaires jamais fabriquées, qui représentent chaque décennie des 105 ans d'histoire de la marque. La voiture sera suivie dans la chaîne de production par les premiers exemplaires destinés aux clients privés.

Bentley Continental GT Speed (2024)

Encore plus puissante

La Bentley Continental GT a été entièrement renouvelée pour 2024 et est devenue hybride en version Speed. Le coupé dans sa version la plus sportive a en effet abandonné l'emblématique W12 au profit d'un nouveau groupe motopropulseur électrifié de 782 ch et 1 000 Nm de couple composé d'un V8 biturbo associé à un moteur électrique.

Le résultat est une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes, avec l'avantage d'une autonomie de 81 km en mode purement électrique (selon le cycle de conduite de l'UE).

À propos du démarrage de la production, Andreas Lehe, membre du conseil d'administration de Bentley pour la fabrication, a commenté :