La maison Artcurial Motorcars annonce la mise en vente de la collection automobile d’André Trigano, célèbre entrepreneur et homme politique français, le 27 octobre prochain à Paris, lors de la vente aux enchères "Automobiles sur les Champs".

Cet événement intervient quelques mois après la disparition d’André Trigano, le 6 mai 2024. Ce rassemblement rendra hommage à l’une des figures majeures de l’histoire du camping et de l’automobile en France.

Passionné d'automobiles françaises

André Trigano, entrepreneur français et cofondateur du groupe Trigano, ancien maire de Pamiers, a sans cesse nourri sa passion pour l’automobile. André Trigano a commencé à constituer sa collection dès les années 60. Il a tout de suite été passionné, et ce dès son plus jeune âge, par le style unique des véhicules, et plus particulièrement ceux d'une marque qui a toujours été réputée pour ses technologies d'avant-garde et, à plusieurs reprises, qui a révolutionné le monde de l'industrie de l'automobile.

Après avoir relancé l’activité familiale d’après-guerre, sa passion pour les voitures, et notamment les Citroën, ne l’a jamais quitté. Ce dernier événement organisé par Artcurial fait suite à la vente marquante datant de septembre 2020, où André Trigano avait déjà cédé 170 voitures à l’occasion lors de son 95ème anniversaire, attirant plus de 10 000 visiteurs.

Une collection unique

Cette vente réunira une quarantaine de voitures, que vous retrouverez plus en détail à la fin de cet article, principalement des youngtimers (des automobiles anciennes, dont les productions sont arrêtées), représentant les modèles phares qui ont marqué sa vie.

Parmi ces modèles rares, vous pourrez retrouver :

Une Citroën 2CV AZ de 1960 (estimation 8 000€ - 12 000€)

de 1960 (estimation 8 000€ - 12 000€) Une Renault Floride (R1092) avec Hard-Top de 1961 (estimation 8 000€ - 12 000€, sans réserve)

(R1092) avec Hard-Top de 1961 (estimation 8 000€ - 12 000€, sans réserve) Une Willys Overland Motors – Jeep MB de 1945 (estimation 10 000€ - 15 000€, sans réserve).

En amont de la vente à Paris, une exposition publique se tiendra dans sa propriété de Mazères, en Ariège, les 12 et 13 octobre 2024 prochains. Ce sera l’occasion pour les passionnés d'automobiles et collectionneurs de découvrir ces pièces en avant première et dans un cadre chargé d’histoire. Un moment d’émotion, où le souvenir d’André Trigano, son sourire et sa passion pour l’automobile, resteront dans les esprits.

Galerie: Artcurial : la collection d'André Trigano aux enchères

39 Photos Artcurial Motorcars

Source et crédit photo : Artcurial Motorcars