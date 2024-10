Selon les données de 2024, les modèles hybrides rechargeables les plus vendus, de l'autre côté de l'Atlantique, sont respectivement le Wrangler 4xe et le Grand Cherokee 4xe. Des modèles qui attirent l'attention non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, sont rappelés en raison d'un grave problème.

Jeep a décidé de rappeler près de 200 000 voitures après 13 incendies. Selon le communiqué de la Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les modèles se transforment soudainement en "une boule de feu" lorsqu'ils sont garés.

Galerie: Jeep Grand Cherokee 4xe 2023 - Prova

Stellantis prévient actuellement les propriétaires de modèles de ne pas garer leurs véhicules dans des garages fermés, à proximité de la maison ou d'autres véhicules. Par ailleurs, le constructeur concerné a également émis un avertissement pour "éviter le mode entièrement électrique". Ainsi, il devient plus clair que le problème vient de la batterie.

Rapatriement général

Nous entrons généralement dans les détails techniques lors des rappels, mais Stellantis n'a donné aucune explication sur le problème. Ce rappel couvrira les modèles de Jeep Wrangler 4xe et Grand Cherokee 4xe datés de 2020 à 2024. Il est indiqué que le rappel va concerner 5 % de tous les modèles.

Environ 154 032 se feront aux États-Unis tandis que 14 038 modèles seront rappelés au Canada et 673 au Mexique. 25 502 autres voitures en provenance du reste du monde (dont l'Europe) seront également concernées.