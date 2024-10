Les ventes de Stellantis ne sont pas au mieux de leur forme et ce manque de jus est particulièrement perceptible aux États-Unis avec une chute de 16 % au premier semestre, un chiffre inquiétant. Si l’on observe les performances des marques américaines en juin, Jeep a baissé de 9 % tandis que Ram a chuté de 26 %. Chrysler a connu 8 % de ventes en moins et Dodge, 16 %. La demande étant faible, les stocks augmentent, Stellantis prend donc quelques mesures pour tenter de normaliser ce trop-plein de voitures invendues.

Le groupe avait déjà prévu de limiter ses stocks, Outre-Atlantique, à 330 000 véhicules d’ici le premier trimestre 2025. Il souhaite désormais atteindre son objectif d’ici la fin de l’année. Comment ? En offrant des remises plus importantes sur les modèles 2024 et plus anciens. Cela nous indique que Stellantis dispose d’un nombre indéterminé de véhicules stationnés chez les concessionnaires depuis au moins deux ans, le continent européen compris.

À la recherche du fautif

Au second semestre 2024, le conglomérat automobile souhaite livrer 200 000 voitures de moins aux concessionnaires américains qu'au premier semestre 2023. Cela doublerait le nombre de véhicules par rapport à l'estimation précédente faite par Stellantis. À qui la faute ? Le quatrième constructeur automobile mondial évoque une "détérioration du contexte industriel mondial" tout en admettant être confronté à une concurrence chinoise croissante.

Selon une analyse de CarEdge, l'Alfa Romeo Giulia est la voiture qui se vend le moins aux États-Unis, compte tenu d'un stock de 617 jours restants en septembre. Le Stelvio est en troisième position avec 456 jours, suivie de la Fiat 500e avec 454. La Jeep Renegade, aujourd'hui disparue, est huitième avec un stock de 332 jours, tandis que le Grand Wagoneer L est neuvième avec suffisamment de voitures pour vendre durant 327 jours encore. La Dodge Hornet complète le top 10 avec un stock de 323 jours. Bonne nouvelle malgré ces chiffres dingues, vous pourriez probablement faire une bonne affaire sur n'importe laquelle de ces voitures, car les concessionnaires sont impatients de se débarrasser de l'excédent de stock.

Bientôt les soldes chez Stellantis ?

Stellantis a mis à jour ses perspectives pour 2024, passant d'une marge opérationnelle de deux chiffres à une marge comprise entre 5,5 % et 7 %. Environ les deux tiers de cette baisse sont dus à des "mesures correctives en Amérique du Nord". Initialement projeté comme positif, le cash-flow industriel est désormais estimé entre -5 et -10 milliards d'euros. Oui, il est bel et bien négatif.

La situation est si mauvaise que le Conseil national des concessionnaires Stellantis aux États-Unis a envoyé une lettre ouverte à Carlos Tavares, l'accusant d'un "désastre" imminent. En outre, le patron est tenu pour responsable de la "dégradation rapide" de Jeep, Ram, Dodge et Chrysler. Le contrat du PDG expire en janvier 2026, mais le président du Groupe, John Elkann, a récemment déclaré que la recherche d'un remplaçant avait déjà commencé.

Cependant, un porte-parole du géant automobile a déclaré qu'il était normal de lancer le processus de recherche. En fait, Tavares pourrait rester dans l'équipe même après la fin de son contrat actuel de cinq ans.