Avec le Bigster, Dacia voit grand. Non seulement en termes de positionnement dans la gamme, mais aussi en termes d'habitabilité et de solutions pour la vie quotidienne. En effet, le Bigster amplifie la philosophie outdoor de plus en plus présente dans les modèles les plus récents de la marque comme le Duster ou le Jogger, en misant encore plus sur la praticité et l'espace intérieur.

La technologie n'est pas en reste puisque le Bigster est le premier modèle de la marque à être équipé d'un écran central de série. Voici donc l'intérieur de la nouvelle Dacia.

Dacia Bigster, le tableau de bord

L'intérieur du Bigster se veut pratique, mais aussi agréable à l'œil, avec des solutions de design variées qui ne donnent pas un aspect spartiate à l'habitacle. En termes de technologie, toutes les versions disposent d'un écran central de 10,1 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto de série, ainsi que la navigation (et le système audio Arkamys 3D à six haut-parleurs) pour les variantes les plus équipées.

Le combiné d'instruments de série est de 7 pouces sur les versions Essential et Expression et de 10 pouces sur les versions Extreme et Journey, avec la possibilité de configurer les écrans pour afficher les informations les plus utiles.

Dacia Bigster, habillage et sellerie

Les plastiques durs constituent l'élément central d'une grande partie de l'habitacle, même si la finition soignée et le design original de certains éléments contribuent à l'aspect agréable du tableau de bord et des panneaux de porte.

Le levier de vitesse automatique Le système de fixation YouClip pour le smartphone

En effet, le thème du Y revient sur le tableau de bord et les panneaux de porte de la Dacia, tout comme sur de nombreux détails de la carrosserie. Les sièges sont en tissu bicolore résistant avec des surpiqûres blanches contrastées.

Dacia Bigster, praticité

C'est justement en matière de praticité que le Bigster brille. A commencer par le coffre, dont la capacité minimale est de 667 litres, avec la possibilité de rabattre les sièges arrière en mode 40:20:40 (via deux commandes situées à gauche et à droite du compartiment arrière) et d'augmenter ainsi le volume, ainsi que d'exploiter une longueur de chargement maximale de 2,7 mètres.

Le coffre est équipé d'un tapis en caoutchouc, facile à nettoyer et à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est de série dans la version Extreme et disponible en tant qu'accessoire dans toutes les autres versions.

Dacia Bigster, le coffre

Le Bigster est également équipé du système de fixation YouClip, qui permet de fixer divers accessoires à différents endroits de l'habitacle. Il y en a cinq sur le tableau de bord et deux sur les appuis-tête, avec la possibilité d'insérer un smartphone ou un cintre.

De plus, il est possible de demander des accessoires Dacia InNature. Il s'agit notamment du Sleep Pack, une caisse en bois qui se transforme en quelques gestes en un lit double de 1,90 mètre de long et jusqu'à 1,30 mètre de large.