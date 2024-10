Avec le nouveau Bigster, Dacia franchit une étape importante pour la marque, car pour la première fois, le constructeur roumain s'attaque à un segment dans lequel le rapport qualité/prix, mais aussi le statut et le prestige, jouent un rôle important dans la décision d'achat. L'avenir nous dira si le nouveau Bigster pourra également convaincre dans le segment C des SUV avec ses qualités classiques de Dacia et quelques caractéristiques premium nouvellement acquises. Les conditions sont toutefois plutôt bonnes.

Lorsque, au milieu des années 2000, la vieille marque roumaine Dacia s'est lancée dans un nouveau départ sous l'égide de Renault, la marque était clairement synonyme de voitures extrêmement bon marché, mais aussi d'une grande utilité. La Logan était la première représentante moderne de Dacia et offrait beaucoup d'espace, mais portait la technologie Renault de l'avant-dernière génération et était plutôt basique en termes de confort.

Au fil des années, Dacia a réussi à conserver son excellent rapport qualité/prix, tout en proposant toujours plus de confort et de technologie moderne, sans pour autant renier ses racines. Le Duster est un parfait exemple de la réussite de cette stratégie. Et sa part de marché ne cesse d'augmenter, notamment auprès des particuliers.

Aujourd'hui, Dacia vise les étoiles, selon ses critères, et lance un nouveau modèle dans la catégorie la plus forte en Europe : le segment C des SUV. On y trouve tout ce qui se fait de mieux, de l'Audi Q3 au BMW X1 en passant par le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, sans oublier les géants Skoda Kodiaq et VW Tiguan. Ici, les clients attendent un peu plus de confort, de prestige et d'exclusivité. Nous avons analysé si Dacia parvient à faire le grand écart entre le pragmatisme typique de la marque et ces nouvelles exigences lors d'un premier essai.

Extérieur

Au premier abord, le Bigster est un SUV tout à fait impressionnant. Avec une longueur de 4,57 m, il s'oriente plutôt vers le haut du segment C et est plus long de 25 bons centimètres que le Duster, visuellement très similaire. Le porte-à-faux arrière montre bien où se situe l'augmentation de la longueur.

De manière générale, le Bigster est très imposant en raison de ses lignes claires et de ses arêtes vives. Dans l'ensemble, beaucoup de choses ont été reprises de l'étude "Bigster Concept" présentée en 2021. L'ensemble du véhicule semble très robuste, mais présente tout de même quelques caractéristiques de design sympathiques. On peut citer des caractéristiques de design graphique à l'avant et sur les portes ainsi qu'au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière.

Plutôt que de suivre la tendance du noir brillant, les designers de Dacia ont opté pour un mélange de noir brillant et de noir mat, ce qui donne une finition plus robuste et plus résistante. Une puissante protection anti-encastrement à l'avant et à l'arrière souligne la robustesse du véhicule. Avec les jantes de 19 pouces en option et la couleur exclusive "bleu indigo", le Bigster a l'air très mature et pas du tout bon marché.

Le "Y", que l'on retrouve partout sur le véhicule, sert d'élément graphique précurseur. Y ? N'était-ce pas le signe distinctif de Lamborghini ? En tout cas, Dacia ne manque pas de confiance en elle à cet égard...

Intérieur

Dans l'habitacle, Dacia a dû recourir à des astuces encore plus poussées pour, d'une part, respecter le budget fixé et, d'autre part, satisfaire la nouvelle clientèle exigeante. Selon ses propres dires, l'entreprise s'est concentrée sur l'essentiel : Espace, ergonomie et confort.

Le tableau de bord vertical, monté très haut, saute immédiatement aux yeux. Avec ses lignes claires et ses formes géométriques, il reprend le design de l'extérieur et le prolonge sans interruption. Tout cela donne une impression de robustesse, mais possède aussi un certain effet de bien-être.

La finition est très agréable, bien qu'il n'y ait toujours pas de plastique sous-moussé ou de matériaux nobles. Alors que l'intérieur du Bigster est encore plus raffiné que celui du Duster, par exemple, il est encore loin d'être "premium". Seul le volant semble assez noble avec son revêtement en cuir, ce qui est particulièrement remarquable, car le reste est dominé par le plastique dur. Bien sûr, tout cela n'a pas l'air particulièrement haut de gamme, mais cela fait partie du bon ton chez Dacia. Reste à savoir si la clientèle visée voit les choses de la même manière.

En outre, Dacia a quelques astuces astucieuses en réserve, comme par exemple le système You-Clip, connu du Duster, qui permet de fixer de manière simple et pratique une multitude d'accessoires à des points importants de l'habitacle. Qu'il s'agisse d'une lampe de poche, d'un crochet pour vêtements ou d'un support pour tablette, tout peut être monté rapidement et facilement. Cela rappelle presque le concept "Simply Clever" de Skoda.

Un écran tactile central de 10,1 pouces fait partie de l'équipement de série dans toutes les variantes de modèles (contrairement au Duster). Dans les Bigster Essential et Expression, l'écran donne accès au système multimédia Media Display avec quatre haut-parleurs et une intégration sans fil du smartphone via Apple CarPlay et Android Auto.

Bigster Extreme et Bigster Journey sont équipés du système multimédia Media Nav Live, qui offre une navigation connectée avec des informations sur le trafic en temps réel et des mises à jour cartographiques pendant huit ans.

Les informations de conduite sont affichées, selon l'équipement, sur un écran d'information de conduite de 7 pouces (Essential et Expression) ou sur un écran numérique de 10 pouces (Extreme et Journey), en couleur et personnalisable selon les préférences de chacun.

En termes d'espace, Dacia promettait l'un des véhicules les plus spacieux de la catégorie. Après notre essai détaillé des sièges, force est de constater que cette promesse n'était pas exagérée. À l'avant, l'assise est très confortable avec beaucoup d'espace de tous les côtés. Sur la banquette arrière, l'espace pour les genoux est époustouflant et atteint subjectivement presque celui du Skoda Kodiaq, le leader de la catégorie. L'espace pour la tête est également convaincant, malgré l'énorme toit panoramique. Un peu de luxe est assuré par un réglage partiellement électrique des sièges et une climatisation à deux zones.

Le coffre peut contenir jusqu'à 667 litres jusqu'au bord inférieur des fenêtres, ce qui devrait suffire en toutes circonstances. La fonction Easy Fold permet de rabattre très facilement les dossiers arrière à l'aide de deux leviers depuis le coffre.

Le plancher de l'espace de chargement est protégé par un tapis de coffre en caoutchouc robuste et facile à nettoyer, qui s'enroule facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il fait partie de l'équipement de série dans la finition Extreme et est disponible en tant qu'accessoire dans les autres versions. Le hayon peut être commandé électriquement sur demande et, contrairement à la concurrence, il se contente d'un moteur, comme cela a été mentionné fièrement à plusieurs reprises.

Moteur

Dès le début, quatre moteurs seront disponibles. Le Bigster TCe dispose d'un groupe nouvellement développé qui sera utilisé pour la première fois dans le Bigster dans l'ensemble du groupe. Le TCe combine un trois cylindres turbo essence de 1,2 litre de nouvelle génération, basé sur le cycle de Miller et présentant un rendement optimisé avec des pertes par pompage réduites, avec un système mild hybrid de 48 V et une boîte manuelle à six vitesses. Avec un total de 140 ch, le Bigster est déjà très bien motorisé.

Le deuxième modèle est l'ECO-G 140, qui peut fonctionner aussi bien à l'essence qu'au gaz naturel. La propulsion au gaz naturel est une spécialité de Dacia. Avec le Bigster, Dacia emprunte de nouvelles voies et combine pour la première fois une propulsion bivalente avec un système mild-hybrid 48V. Celui-ci assiste le moteur trois cylindres turbo de 1,2 litre au démarrage et à l'accélération, aussi bien en mode essence qu'en mode GPL.

Les deux réservoirs contiennent au total 99 litres de carburant (50 litres d'essence et 49 litres de GPL) et permettent de parcourir jusqu'à 1 450 kilomètres. Le réservoir de GPL est placé sous le plancher du coffre, ce qui n'empiète pas sur l'espace de chargement. Un interrupteur situé sur le tableau de bord permet de passer rapidement et en douceur d'un type de carburant à l'autre.

La motorisation de pointe est l'Hybrid 155, également nouveau. Son système de propulsion combine un moteur à essence à quatre cylindres de 107 ch, deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), une batterie de 1,4 kWh (230 V) et une boîte de vitesses électrique automatique qui dispose de quatre vitesses pour le moteur à combustion et de deux autres pour les moteurs électriques. Comme le Bigster démarre toujours électriquement, il est possible de se passer complètement d'embrayage.

Ceux qui souhaitent effectivement s'aventurer plus souvent hors des routes goudronnées trouveront dans le TCe 130 4x4 la propulsion qui leur convient. Cette version à transmission intégrale est combinée à une boîte manuelle à six vitesses et à un système mild hybrid de 48 V pour une efficacité optimale. Ici aussi, le moteur trois cylindres turbo de 1,2 litre est assisté électriquement au démarrage et à l'accélération.



Variantes

Le nouveau Bigster est proposé en trois niveaux d'équipement : Essential, Expression et les deux versions haut de gamme Extreme et Journey, dont les prix sont équivalents. Tandis que "Extreme" s'adresse aux fans de plein air avec son toit ouvrant panoramique de série, ses rails de toit modulaires, son système d'aide au démarrage en côte, ses tapis en caoutchouc et son système YouClip 3 en 1, "Journey" s'oriente plutôt vers le confort du voyage : avec sa peinture bicolore (toit noir en option), son hayon à commande électrique et son siège conducteur à réglage partiellement électrique.

Toutes les variantes disposent d'ailleurs des modes de conduite typiques des SUV, tels que MUD/SAND, OFFROAD ou SNOW, ainsi que d'une aide à la descente. Des systèmes d'assistance modernes comme un régulateur de vitesse adaptatif sont également disponibles, parfois même de série.

Prix

Chez Dacia, le développement des véhicules suit toujours un autre schéma que chez la concurrence. Alors que les voitures sont d'abord développées et que le prix est ensuite déterminé, chez Dacia, le prix cible est fixé dès le départ. Tout le reste doit lui être subordonné. Et les développeurs parviennent toujours à respecter ces critères.

Pour le Bigster, aucun prix précis n'a encore été fixé. Denis Le Vot, CEO de Dacia, a toutefois promis lors de la présentation un prix de base inférieur à 25 000 euros pour la version purement thermique, tandis que l'hybride, très sophistiqué, devrait rester sous la barre des 30 000 euros. Ce serait en effet presque des prix d'appel au vu de la concurrence et surtout des qualités existantes. Le Bigster sera présenté en première mondiale le 14 octobre à Paris.

Notre conclusion : avec le Bigster, Dacia parvient à transposer les aspects typiques de la marque sur le thème du SUC du segment C et envoie sur le ring un concurrent qui devrait surtout convaincre les clients potentiels qui sont moins intéressés par le prestige que par beaucoup d'espace et de praticité à un prix avantageux.