Depuis des années, la Dacia Sandero fait partie des reines absolues en termes de ventes à travers l'Europe. Appréciée pour sa praticité et son prix d'appel abordable, la compacte roumaine a fait de l'essentialité (mais aussi de la complétude des équipements dans les versions les plus "riches") l'un de ses points forts. Ce dernier aspect se perçoit surtout à bord de la Dacia, où la recette de l'entreprise apparaît clairement dans l'agencement général.

Dacia Sandero, le tableau de bord

L'intérieur de la Sandero offre pratiquement tout ce dont on a besoin au quotidien, sans trop de fioritures. Le style du tableau de bord n'est pas trop élaboré, mais il n'est pas non plus aussi spartiate que celui de la génération précédente. En fait, en jouant avec les couleurs et les textures des différents matériaux, l'impact sur l'habitacle est plus que positif.

Les bouches d'air conditionné sont aussi anguleuses que l'extérieur, tandis que l'infotainment peut se décliner en différents formats. En effet, celui de base permet d'accueillir son smartphone et de l'utiliser avec l'application Dacia Media Control. Ensuite, il y a l'écran de 8 pouces avec des graphiques essentiels et intuitifs et, séparément, le support de smartphone pour une meilleure orientation pendant la navigation.

Le combiné d'instruments est entièrement analogique, tandis que le volant présente un aspect moderne grâce également au lettrage Dacia. Les commandes physiques de la climatisation automatique sont faciles à utiliser et des rangements pratiques sont disséminés à l'avant. A cet égard, une petite boîte à gants se trouve devant la boîte de vitesses, tandis que sous l'accoudoir se trouve un puits assez grand. Au total, la capacité des différentes poches est de 21 litres.

Dacia Sandero, finition et matériaux

Il est évident que la finition et les matériaux sont conçus pour réduire au maximum les coûts de production. Néanmoins, sur la Sandero, on retrouve une sellerie souple au niveau de la partie centrale du tableau de bord, alors que la majeure partie de l'habitacle est dominée par la présence de plastiques durs, même là où l'on pose les coudes.

La console centrale de la Dacia Sandero

Dans l'ensemble, cependant, les différents inserts gris brillant augmentent le niveau de qualité perçue, tandis que les versions haut de gamme "Extreme" ont également des garnitures orange qui donnent du caractère à l'intérieur.

Dacia Sandero, l'habitabilité

Le coffre de la Dacia se distingue par ses dimensions généreuses, parmi les plus importantes de sa catégorie, avec une capacité comprise entre 406 et 1 186 litres. Cependant, dans la version GPL, il n'est pas possible de placer la roue de secours sous le plancher, car l'espace est occupé par le réservoir, comme c'est souvent le cas sur les véhicules fonctionnant au GPL.

Malgré cela, le compartiment offre une grande capacité, bien que le seuil de chargement soit haut et non protégé, ce qui peut entraîner des rayures.

Les sièges de la Dacia Sandero

Il y a quatre crochets d'arrimage, deux de chaque côté, et une lampe halogène, mais il n'y a pas de prise de charge. La banquette arrière peut être rabattue dans une configuration 60:40, bien qu'un pivot reste en position centrale et qu'une marche assez visible se forme.

L'accès aux places arrière est facile, grâce aux portes qui s'ouvrent à près de 90°. A l'intérieur, l'espace pour les genoux est ample, même pour les personnes de plus d'un mètre quatre-vingt-dix, et la garde au toit est importante. Le siège central est également très confortable, grâce au tunnel central peu prononcé. La console centrale est équipée d'une prise de recharge 12 V et le toit est pourvu de poignées pratiques.