Gardons les pieds sur terre, car il n'y a toujours rien de concret concernant le crossover Dacia, mais à l'avenir cela pourrait signifier un nouveau modèle pour la gamme de la marque roumaine. Bien entendu, il partagerait la plateforme CMF-B avec les Sandero, Duster et Jogger, et s'inscrirait dans le segment C.

Ce serait le successeur spirituel de la Logan, aujourd'hui disparue de notre marché, mais avec une esthétique beaucoup plus attractive et un format country conforme aux goûts actuels. Dans cet article, vous pouvez le voir au format numérique, à travers une reconstitution de l'avant et de l'arrière. Non, ce n'est pas la "vraie" voiture, mais elle a l'air pas mal, non ?

Auto Express Dacia crossover

Un crossover élégant et distingué

Si vous le souhaitez, donnons quelques touches sur le design de cette voiture virtuelle, publiée dans Auto Express. Il présente la face avant corporate, ainsi que des protections inférieures, des barres à bagages, des passages de roues arrière volumineux et un format fastback, avec une baisse notable du toit à partir du montant C.

Les grandes jantes en alliage ou le becquet intégré au hayon apportent une touche à la fois sportive et distinguée. Bien entendu, la formule Stepway de la Sandero s’adapte comme un gant à ce véhicule bon marché.

Dacia Duster Coupé 2024

Moteurs avec label Eco

Juste au dessus, vous avez une autre Dacia hypothétique, le Duster Coupé. Si Renault commercialise avec succès l'Arkana, pourquoi n'aurait-on pas un SUV coupé pour la firme roumaine ? Mais revenons au crossover qui serait une alternative plus élégante au Duster et au Jogger. D’accord, les berlines ne sont pas à la mode, mais celle-ci en particulier nous semble très intéressante.

Quels moteurs aurait-il ? La logique est que, dans ce domaine, Dacia ne devrait pas compliquer les choses et utiliser certains déjà connus d'autres modèles, comme le bloc bicarburant 1.0 ECO-G de 100 ch (qui serait une bonne entrée dans la gamme), le 1.2 TCe essence de 130 ch avec hybridation légère et le groupe motopropulseur hybride de 140 ch. Ils obtiennent tous le label Eco de la DGT.

20 000 euros à l'affiche

Comme sur les autres Dacia, les finitions devraient être au nombre de trois ou quatre au maximum, à commencer par l'Essential. Cet équipement ne représenterait pas une révolution, mais il suffirait juste à atteindre des prix bas, ou du moins ajustés, sur l'ensemble de la gamme.

En parlant de prix, que penseriez-vous si ce crossover démarrait à 20 000 euros ? Sachant que le Jogger est disponible à partir de 18 640 euros et le Duster à partir de 19 290 euros, cela nous semble certainement un chiffre assez raisonnable. Désormais, la balle est dans le camp de Dacia et il est temps d'agir.

