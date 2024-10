En juin dernier, nous avons découvert une reconstitution numérique très intéressante de Dacia. Il s'agissait du Vaner 2024, un hypothétique fourgon bon marché de la marque roumaine qui a suscité beaucoup d'intérêt parmi vous, lecteurs de Motor1.com.

Aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer d'autres images de synthèse du véhicule afin que vous puissiez le connaître plus en détail. Qu'attend Dacia pour le créer au vu de l'attente générée ?

Galerie: Dacia Vaner 2024

Andrei Dila

Allié pour travailler

Ces images sont l'œuvre d'Andrei Dila, qui montre la camionnette dans différentes couleurs (l'orange est cool !) et sous différents angles. En effet, nous pouvons voir en détail les deux portes coulissantes sur les côtés, avec des ouvertures en verre incluses, ainsi que les doubles portes arrière.

Il est également possible de voir le grand espace ouvert dans la zone de chargement, qui est parfaitement recouvert de matériau plastique pour résister aux traitements les plus exigeants. Les vitres arrière teintées et les jantes inhabituelles sont d'autres points forts. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais nous pensons que ce véhicule connaîtrait un succès immédiat.

Dacia Vaner 2024, espace de chargement

Une camionnette multisegment

Comme nous l'avions évoqué dans notre premier article sur le Vaner, nous pensons que l'esthétique est réussie, grâce à la calandre Dacia, aux feux diurnes en Y et aux protections de bas de caisse façon crossover. À vous de choisir la couleur, regardez la galerie ci-jointe.

Et les moteurs ? On pourrait se tourner vers le Renault Trafic, le « cousin » du modèle Dacia, pour les « greffer » : par exemple, les blocs diesel Blue dCi 110, 150 et 170, en fonction des besoins de chaque transporteur.

Bien entendu, la gamme de la camionnette couvrirait différentes longueurs, le nombre de sièges et la capacité de charge. Sans oublier qu'il pourrait aussi devenir le parfait camping-car bon marché qui fait fureur depuis la pandémie. En d'autres termes, une affaire qui « ronde » pour Dacia.

Prix bas

En termes de prix, il pourrait être lancé sur le marché espagnol aux alentours de 25 000 euros, le Trafic ayant un prix de base de 27 500 euros, ce qui nous semble être un chiffre très raisonnable, susceptible d'attirer un bon nombre de clients chez les concessionnaires.

Certes, Dacia jouit d'une santé enviable avec le best-seller Sandero et le nouveau Duster, sans parler du polyvalent Jogger ou du bon marché Spring électrique, mais si elle était plus ambitieuse, elle obtiendrait certainement de très bons résultats. Quelqu'un va-t-il lancer une campagne de signatures pour cette camionnette ?

Source : Artstation