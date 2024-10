Ce dimanche marque la première journée du Rallye du Maroc (6-11 octobre), dernière manche du Championnat du monde de Rallye-Raid 2024, mais première épreuve dans la discipline pour les nouveaux Dacia Sandriders.

Depuis l’annonce officielle du programme Rallye-Raid par le groupe Renault en juillet 2023, les Dacia Sandriders sont passés par toute une série de tests différents en France et au Royaume-Uni, en passant par le Maroc. Le Rallye du Maroc fera office de test ultime pour le constructeur roumain qui s’attaquera ensuite au désert saoudien pour la 47e édition du Dakar, qui aura lieu du 3 au 17 janvier 2025.

"Dans moins de trois mois, nous serons en Arabie saoudite pour le Dakar, un défi humain extraordinaire", a déclaré Tiphanie Isnard, responsable des Dacia Sandriders. "Mais avant de courir, il faut apprendre à marcher, et c'est pourquoi nous participons à cette dernière manche du Championnat du Monde FIA de Rallye-Raid 2024. Nous allons ainsi renforcer notre préparation et valider tout le travail accompli lors de nos tests."

Dacia Dacia Sandriders 2025 Dacia Dacia Sandriders 2025 Dacia Dacia Sandriders 2025

"Après cinq séances d’essais, nous voici prêts pour notre première course officielle. C’est une répétition en conditions réelles avant de nous lancer dans notre conquête du Dakar. Cela a demandé des efforts considérables de la part de toute l'équipe, et je suis extrêmement fière du travail de chacun. Leur dévouement a été remarquable", a-t-elle ajouté.

Sébastien Loeb de retour aux affaires

Dans le désert marocain, ce n’est pas avec un, ni deux, mais avec trois Sandriders que Dacia fera son entrée en compétition… Et pas avec n’importe quels équipages. Désormais habitué de la discipline, Sébastien Loeb sera au volant du Sandrider après quatre années passées au sein de l’équipe Bahreïn Raid Xtreme, toujours accompagné de son fidèle copilote Fabian Lurquin. En janvier, le nonuple Champion du monde de WRC participera à son neuvième Dakar, dont il n’a toujours pas pu goûter la victoire.

"Après des mois de travail en essais, il est enfin temps de se mesurer à la concurrence et de voir où nous en sommes en termes de performance", déclare le pilote de 50 ans. "C’est aussi le début d'une nouvelle aventure avec une super équipe. Ce rallye est un test grandeur nature, une véritable répétition avant le Dakar. L’objectif principal est de vérifier que tout est en place et fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, nous aurons l'occasion d’identifier les problèmes et de les résoudre avant le mois de janvier. Mais si nous avons la possibilité de faire un bon résultat, ce sera encore mieux."

Dacia Dacia Sandriders 2025

Le pilote français et son copilote belge seront accompagnés par le duo composé de Cristina Gutiérrez et Pablo Moreno, que l’équipage francophone a pu côtoyer en Extreme E lorsqu’ils collaboraient au sein de l’équipe de Lewis Hamilton.

"Ce sera notre première course avec le Sandrider après une longue série d’essais, et je suis vraiment impatiente", confie la pilote espagnole. "C’est également ma première course dans une nouvelle catégorie puisque je passe de la classe "Challenger" à la classe "Ultimate". Il y a donc beaucoup de nouveautés: une nouvelle voiture, une nouvelle catégorie et une nouvelle équipe, mais je me sens déjà très à l’aise avec les Dacia Sandriders."

"J’espère que nous pourrons concrétiser tout le travail réalisé lors des essais. Bien sûr, je ressens une certaine pression, mais elle est positive et me pousse à donner le meilleur de moi-même. Ce sera une course préparatoire pour le Dakar, et j’espère que nous obtiendrons un bon résultat tout en prenant du plaisir."

L’énorme enjeu de la première épreuve

Après avoir annoncé les deux équipages susmentionnés, Dacia a officialisé un troisième duo à la fin de l’année dernière. Il s’agit ni plus ni moins de Nasser Al-Attiyah et son nouveau copilote français Edouard Boulanger. Le Qatari, quintuple vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain, double Champion du monde de Rallye-Raid et quintuple vainqueur du Dakar, sera un atout de poids pour Dacia dans son entrée en compétition.

Seulement, le palmarès précédemment cité pourrait bien s’agrandir à l’issue de la semaine prochaine. En effet, avant cette dernière épreuve du championnat 2024, Nasser Al-Attiyah pointe en tête du Championnat du monde de Rallye-Raid avec 25 points d’avance sur son dauphin Yazeed Al Rajhi. Terminer devant son homologue saoudien au Maroc lui permettrait d’obtenir une sixième couronne dans la discipline.

"Le Rallye du Maroc est crucial, non seulement pour le championnat, mais aussi pour les équipes, car chacun se prépare pour le Dakar", explique Al-Attiyah. "Actuellement, nous sommes en tête du championnat, donc nous devons faire preuve d'intelligence, maintenir un bon rythme, sans prendre de risques inutiles. Le Sandrider est une nouvelle voiture, et nous devons l’améliorer jour après jour. J'espère remporter le titre mondial, ce serait une belle récompense pour mon copilote Edouard et pour moi-même."

C’est avec ses trois équipages très expérimentés que Dacia fera ses débuts au Rallye du Maroc lors du prologue à Marrakech le dimanche 6 octobre, jusqu'à l’ultime étape à Mengoub Bouârfa, le jeudi 11 octobre. Les Dacia Sandriders s’élanceront pour un ultime test grandeur nature tout au long des 2 468 km d’épreuve, dont 1 512 km chronométré au cœur des dunes de sable, des terrains rocailleux, des pistes accidentées et de la chaleur intense.