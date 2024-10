Conçu et construit par Skoda Motorsport, la division course de la société Mlada Boleslav en République tchèque, cette Skoda Enyaq spéciale s'appelle "RS Race Concept" et constitue un projet sans précédent.

Pour créer ce concept, la division (experte en rallye) a pris un exemple du coupé SUV basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen et l'a rendu plus bas, plus large et plus léger.

Une super Skoda

En utilisant des panneaux de carrosserie biocomposites, intégrant des fibres de lin et des fenêtres légères en polycarbonate, l'Enyaq RS Race Concept a été poussé à l'extrême en mettant l'accent sur la réduction de poids.

Grâce aux modifications apportées par la division Motorsport de la marque, la voiture a été allégée de 300 kg par rapport à l'Enyaq standard, pour un total de 1 950 kg.

De plus, le concept a été rendu 7 cm plus bas et plus large que le modèle normal, un résultat obtenu avant tout grâce à l'installation d'une nouvelle configuration réglable spécifique à la course.

Skoda Concept de course Skoda Enyaq RS

D'un point de vue esthétique, l'Enyaq RS Race Concept est équipé d'un kit aérodynamique agressif avec diverses prises d'air et répartiteurs. A l'avant, par exemple, on retrouve désormais un nouveau becquet sur la lèvre inférieure du pare-chocs et une calandre avec une ouverture plus grande pour améliorer le refroidissement à l'avant.

Derrière, cependant, les concepteurs ont choisi d'installer un nouveau grand aileron pour augmenter la force d'appui et même un conduit "NACA" fonctionnel qui canalise l'air dans l'habitacle. Des roues personnalisées de 20 pouces ont également été conçues pour améliorer l'aérodynamisme.

Skoda Concept de course Skoda Enyaq RS

Une mécanique approuvée

A l'intérieur enfin, à l'image d'une vraie voiture de rallye, Skoda Motorsport a dépouillé l'habitacle l'Enyaq. Le cockpit a été équipé d'un arceau de sécurité, d'un levier de frein à main mécanique, d'un interrupteur d'extinction d'urgence, de panneaux en mousse de sécurité et d'un système de direction linéaire à poids réglable, ainsi que d'un nouveau volant de compétition.

Sur le plan mécanique, le châssis abrite deux moteurs électriques et une batterie de 82 kWh, pour une puissance totale d'environ 350 ch. Et parlant de performances, grâce à la perte de poids généreuse, l'Enyaq RS Race Concept est capable d'atteindre 100 km/h en moins de cinq secondes, pour une vitesse de pointe inchangée d'environ 180 km/h, ce qui reste assez faible. On ne sait pas si cette Skoda sortira un jour sur les routes ou sur la piste.