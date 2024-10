La Tesla Model Y est la voiture la plus vendue du constructeur américain de voitures électriques et offre désormais aux clients européens la possibilité d'opter pour une voiture à sept places au lieu de la classique voiture à cinq places.

Il s'agit d'une innovation non négligeable qui ajoute une troisième rangée de sièges classiques orientés vers l'avant et pouvant être repliés dans le fond du coffre.

L'option 7 places est réservée à la Tesla Model Y Long Range à transmission intégrale et coûte 2 500 euros en plus des 51 990 euros de la voiture de base. Ceux qui veulent une Tesla Model Y à 7 places doivent donc débourser un minimum de 54 490 euros.

À quoi ressemble la troisième rangée de sièges

Pour en revenir au détail le plus important de la Tesla Model Y à 7 places, qui fera ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, nous découvrons que les deux sièges supplémentaires de la troisième rangée sont accessibles depuis les portes arrière grâce à la possibilité de faire coulisser vers l'avant et de rabattre les dossiers extérieurs de la deuxième rangée de sièges.

Tesla Model Y 7 places, détail de la troisième rangée de sièges

Il suffit d'appuyer sur l'un des boutons d'accès aux sièges de la deuxième rangée pour les voir s'avancer et laisser place à l'entrée et à la sortie de la troisième rangée. Les personnes assises dans cette troisième rangée de sièges inédite ont la tête sous la lunette arrière et disposent de deux prises USB-C pour recharger smartphones et tablettes.

Capacité de chargement légèrement réduite

Avec la configuration à sept places, la Tesla Model Y a une capacité de chargement de 363 litres derrière la troisième rangée de sièges, ce qui est considérablement réduit par rapport aux 854 litres que la version à cinq places offre derrière la deuxième rangée de sièges.

Configuration intérieure de la Tesla Model Y à sept places

Cependant, lorsque les troisième et deuxième rangées de sièges sont rabattues, la nouvelle Tesla sept places offre un volume de chargement maximal de 2 040 litres, ce qui n'est pas très éloigné des 2 158 litres de la version cinq places. Le compartiment de chargement avant de 117 litres reste inchangé.

Capacité de chargement Modèle Y 5 places Modèle Y 7 places Coffre avant 117 L 117 L Derrière la dernière rangée de sièges 854 L 363 L Maximum avec tous les passagers 971 L 480 L Tous les sièges rabattus 2.041 L 1.923 L Derrière la deuxième rangée de sièges, troisième rangée abaissée - 753 L Maximum avec 2 passagers 2.158 L 2.040 L

Le premier modèle Y à 7 places sera livré d'ici la fin de l'année

Pour rappel, la Tesla Model Y Long Range à transmission intégrale est équipée de deux moteurs électriques d'une puissance de pointe de 514 ch et d'un couple de 493 Nm, de quatre roues motrices et d'une batterie NMC de 77 kW qui garantit une autonomie de 533 km dans le cycle d'homologation WLTP.

Tesla Model Y, vue de trois quarts avant

La vitesse maximale est de 217 km/h et le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est de 5,0 secondes.

Les premières livraisons de la Model Y Long Range à 7 places et à transmission intégrale aux clients européens sont attendues pour la fin de l'année 2024.