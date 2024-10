Le Mondial de l'Automobile de Paris, qui approche à grands pas (le lundi 14 octobre est le jour de l'ouverture pour la presse). Plusieurs modèles destinés au marché européen, dont beaucoup sont chinois, seront dévoilés. BYD fait partie des constructeurs que nous suivrons de près (avec Leapmotor, Xpeng, Seres, GAC, Skyworth, Forthing, Hongqi et Maxus) et présentera la version européenne du Sea Lion 7, le rival électrique du Tesla Model Y.

La nouvelle n'est pas encore officielle, car la société a seulement déclaré qu'elle présenterait un nouveau modèle européen à Paris, mais de nombreuses sources affirment qu'il s'agit bel et bien du Sea Lion 7, un modèle important non seulement parce qu'il veut concurrencer Tesla, mais parce qu'il représente le top de la technologie de la marque en Europe.

Un SUV de taille moyenne

Le Sea Lion 7 mesure 4,83 m de long, 1,92 m de large et 1,62 m de haut. Il est 80 mm plus long que le Tesla Model Y et 89 mm plus long que le SUV de taille moyenne Leapmotor C10. En Europe, il sera positionné sous le grand SUV électrique Tang et à côté du SUV de taille moyenne Seal U, disponible en versions hybrides rechargeables et électriques à batterie.

Le Sea Lion 7 est déjà commercialisé en Chine avec un moteur électrique arrière de 230 ch, tandis qu'une version plus puissante délivre 308 ch (la batterie est de 72 kilowattheures ou 81 kWh). Il existe également une version à transmission intégrale avec un deuxième moteur électrique sur l'essieu avant pour une puissance combinée de 523 ch, qui, selon BYD, permet de passer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

BYD Lion de mer 07

La plus grande batterie offre une autonomie de 610 km (mesurée à l'aide du China Light Duty Vehicle Test Cycle) et toutes sont fabriquées par BYD en utilisant sa chimie au phosphate de fer et de lithium (LFP).

Une autre technologie remarquable du Sea Lion 7 est le "dual-gun" qui permet de connecter deux chargeurs en même temps, doublant ainsi la vitesse de charge à près de 500 kW. La voiture est également équipée de ce que BYD affirme être le moteur électrique le plus rapide, atteignant 23 000 tr/min.

Un mastodonte, un pas plus proche de Tesla

BYD sera le plus grand constructeur automobile chinois au Mondial de l'automobile de Paris 2024 et présentera également sa marque de luxe Yangwang avec le grand SUV hybride rechargeable U8. BYD, rappelons-le, est le deuxième plus gros vendeur de voitures électriques au monde après Tesla, avec 1 169 579 unités vendues jusqu'à fin septembre.

BYD a également choisi Alfredo Altavilla, ancien bras droit de Sergio Marchionne chez FCA, pour faire une percée sur le marché européen.