Lors de l'événement WeRobot à Los Angeles, Tesla a dévoilé à la surprise générale un nouveau type de véhicule appelé Robovan.

Il s'agit d'un bus à l'allure bizarre, en forme d'aspirateur, qui, selon Tesla, sera capable de se conduire tout seul. L'événement était apparemment consacré à la présentation du Cybercab, un taxi autonome dont Tesla fait la publicité depuis des années. Cependant, le Robovan a été ajouté à la dernière minute.

InsideEVs Tesla Robovan

"Et si vous avez besoin d'un véhicule plus grand qu'un Model Y ?", a déclaré Elon Musk, PDG de Tesla, lors de l'entrée surprise du Robovan. Il a précisé qu'il pouvait transporter jusqu'à 20 personnes - une équipe sportive, par exemple - ou transporter des marchandises.

InsideEVs Tesla Robovan

La présentation n'a donné aucun détail concret sur les capacités du véhicule, son prix ou sa date de sortie. Tant de choses importantes restent encore mystérieuses. Ce que nous savons, c'est que le véhicule, qui ressemble à une capsule, est doté de portes coulissantes en verre, d'un intérieur lumineux et de rangées de sièges de type autocar se faisant face.

Les roues du Robovan sont encastrées à l'intérieur, donnant l'impression de flotter à quelques centimètres du sol. Comme le Cybercab, il ne semble pas avoir de volant.

InsideEVs Tesla Robovan

"L'une des choses que nous voulons faire, et vous l'avez vu avec le Cybertruck, est de changer l'aspect de nos routes", a déclaré Musk à propos du Robovan.

"Nous allons le fabriquer et il ressemblera à ceci", a-t-il ajouté.

InsideEVs Tesla Robovan

Dans les rendus mis en ligne, Tesla a imaginé le Robovan comme un bus scolaire, un fourgon de réparation et un camion-restaurant.

L'idée du van à conduite autonome n'est pas nouvelle. Cruise, la société de taxis sans chauffeur de General Motors, avait des projets pour un véhicule similaire, appelé Origin. Le projet a été abandonné en raison de ce que l'on a appelé l'incertitude réglementaire concernant sa conception. Zoox, la société de véhicules autonomes détenue par Amazon, concentre ses efforts sur un pod électrique à double sens.

InsideEVs Tesla Robovan

Il est important de noter que la société Tesla n'a pas vraiment les meilleurs antécédents en termes de fabrication de nouveaux véhicules annoncés. Elle a plutôt la réputation de faire connaître des véhicules et des technologies qui n'arrivent jamais ou bien plus tard que prévu. Le constructeur automobile a présenté la supercar Roadster d'une manière tout aussi surprenante lors de l'événement de dévoilement du camion Semi en 2017. Le Roadster n'est toujours pas en production, quatre ans après que Tesla ait annoncé son lancement.

InsideEVs Tesla Robovan

Sans compter que la fabrication de véhicules à conduite autonome est techniquement difficile et coûteuse. Tesla travaille sur l'autonomie depuis des années et a toujours manqué les objectifs ambitieux de Musk pour l'arrivée de Teslas à conduite autonome. Pendant ce temps, Waymo, de Google, et Cruise, de General Motors, ont réussi à déployer des taxis sans chauffeur sur les routes américaines.

Musk a déclaré que le Cybercab, un véhicule plus petit à deux places, sera lancé avant 2027 avec un prix de "moins de 30 000 euros" . Il n'a pas indiqué de date ni de prix pour le Robovan.

La vidéo de la présentation à Hollywood